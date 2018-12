Keinen Verkehrsfachmann in der Führung - und auch keine Zeit für den Verkehrsausschuss im Abgeordnetenhaus: Die Berliner Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) hat sich am Vormittag entschuldigen lassen - sie sei auf einer Konferenz. Damit fiel eines der wichtigsten Themen des Verkehrs von der Tagesordnung: die berüchtigte Verkehrslenkung, kurz VLB.

Es ist der Tag nach der Personalentscheidung, den letzten Verkehrsfachmann im Führungsteam der Verkehrssenatorin abzuschieben. Staatssekretär Jens-Holger Kirchner wird in den Ruhestand versetzt. Der Neue ist Verbraucherschützer. Damit sind alle drei Spitzenpositionen der Verwaltung mit einer verkehrskundigen Person besetzt: der eine Biologe, der andere zuständig für Umwelt und Klima, die Senatorin Energie-Expertin.

Fahrgastverband: "Glaubwürdigkeit in Verkehrswende verloren"

Diese Entscheidung, den schwer erkrankten Kirchner in den Ruhestand zu versetzen - er wollte im Frühjahr 2019 zurückkommen - , wird in Berlin groß diskutiert. Besonders scharfe Worte fand der Fahrgastverbandes Igeb: "Der Lotse geht von Bord. Mit Fassungslosigkeit konstatieren wir den Rauswurf von Jens-Holger Kirchner." Und gerichtet an die Grünen: ,Damit ist jedwede Glaubwürdigkeit in eine von euch gewollte Verkehrswende verloren. Ihr könnt es nicht, es interessiert euch nicht, ihr sabotiert es. Und jetzt könnt ihr wieder sagen, dass wir keine Ahnung haben. Aber eure Partei sollte sich schämen, den einzig kompetenten Politiker In Regierungsverantwortung so abzuservieren."

FDP: "Neubesetzung durch Fachfremden inakzeptabel"

Auch der politische Gegner fand lobende Worte für Kirchner - und kritisierte die Verkehrssenatorin: "Kirchner ist ein Staatsekretär, der sehr kontrovers agieren kann. Er ist aber unbestritten ein echter Experte für Verkehrspolitik", sagte Henner Schmidt, FDP. "Angesichts der hohen aktuellen Bedeutung der Verkehrspolitik für die Zukunft unserer Stadt kann es nicht sein, dass in der Spitze der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz kein einziger Verkehrsexperte mehr sein soll. Eine Neubesetzung des Staatssekretärs Verkehr durch einen Fachfremden ist inakzeptabel."



CDU: "Sie ist wohl im Battle mit Dilek Kolat"

Mehr zum Thema Jens-Holger Kirchner wird versetzt Verkehrssenatorin trennt sich von Verkehrsfachmann

Auch Mario Czaja, CDU, kritisierte die Entscheidung. Er bezog sich auf den Tagesspiegel-Kommentar ("Selbst 30 % Kirchner haben einen höheren Verkehrswert als 100 % Günther.“) von Donnerstagmorgen: "Dem ist nichts hinzuzufügen. Sie ist wohl mit Battle mit Dilek Kolat um den höchsten Personalverschleiß - unglaublich." Dilek Kolat sich gerade von ihrem Staatssekretär getrennt.