Tagesspiegel Plus Kurztrip nach Lateinamerika : Wo man sich in Berlin wie in der Karibik fühlen kann

Sommer, Sonne, Palmen und dazu ein kühler Caipirinha: Für eine Prise lateinamerikanisches Lebensgefühl muss man nicht in die Karibik fliegen. Sechs Tipps für einen Kurzurlaub daheim.