Die Beschäftigten der Berliner Verwaltung erhalten ab Ende 2020 ein kostenloses BVG-Ticket für den AB-Bereich, außerdem eine zusätzliche kleine Barleistung. Das ist Bestandteil des neuen Haushalts für 2020 und 2021 und orientiert sich am „hessischen Modell“. Die Berliner Grünen sehen diese Einigung im Rahmen des neuen Doppeletats als ihren Erfolg. Die SPD hatte ursprünglich eine "Berlinzulage" für alle öffentlich Bediensteten von 150 Euro monatlich als Gehaltsaufbesserung gefordert, auf Grundlage eines Parteitagsbeschlusses.

Beim beschlossenen Haushalt für 2020/21 geht es um viel Geld: Im nächsten Jahr dürfen 30,5 Milliarden Euro ausgegeben werden, im Wahljahr 2021 steigen die öffentlichen Ausgaben auf 31,9 Milliarden Euro. Gleichzeitig werden die finanziellen Spielräume des Landes Berlin enger. Es macht sich bei den Steuereinnahmen bemerkbar, dass die Wirtschaft nicht mehr so stark wächst wie in den vergangenen Jahren.

Trotzdem plant Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) auch in den nächsten beiden Jahren Haushaltsüberschüsse ein, die allerdings bescheiden ausfallen. 2020 wird mit einem Plus von 280 Millionen Euro gerechnet, im Jahr darauf nur noch mit 104 Millionen Euro. Möglicherweise muss sich die nächste Landesregierung, sobald sie im Amt ist, nach dem „goldenen Jahrzehnt“ der Berliner Finanzpolitik wieder mit Haushaltsdefiziten herumplagen.

Finanzielle Spielräume werden enger

Besonders auffällig ist das enorme Wachstum der Personalausgaben. Die Kosten für die Landesbediensteten und Pensionäre steigen bis 2021 (im Vergleich zu 2019) um 14,3 Prozent. Die Finanzverwaltung spricht selbst von einem „sehr dynamischen Anstieg“. Ursache sind die bundesweiten Tarifabschlüsse und das Ziel von Rot-Rot-Grün, auch die Besoldung der Beamten bis 2021 an den Durchschnitt der übrigen Bundesländer anzupassen.

Investieren und konsolidieren, das ist die Leitlinie des Finanzsenators Matthias Kollatz (SPD). Foto: Jörg Carstensen / dpa

Außerdem müssen, die wachsende Stadt Berlin erfordert dies, zusätzliche Stellen geschaffen werden. Also steigen die Personalausgaben im neuen Doppelhaushalt jährlich um 650 Millionen Euro.

Dagegen sinkt die Investitionsquote (auf rund 8 Prozent) wieder leicht ab. Allerdings macht der Finanzsenator geltend, dass aus dem landeseigenen Investitionsfonds Siwana zusätzlich Geld ausgegeben wird. Rund 300 Millionen Euro jährlich werden angepeilt. Außerordentlich günstig für den Haushalt eines hoch verschuldeten Bundeslandes sind die nach wie vor historisch niedrigen Zinsen.

Ende 2021: Immer noch 56,5 Milliarden Euro Schulden

Der Schuldenberg wird Ende 2021 trotz zusätzlicher Tilgungen immer noch 56,5 Milliarden Euro betragen, dafür muss das Land Berlin „nur“ 1,2 Milliarden Zinsen zahlen. Über den durchschnittlichen Zinssatz von 2,1 Prozent kann man nicht meckern.

Der Senat wird am Dienstag nicht nur den Haushaltsentwurf, mit 3.000 Seiten in elf Bänden, beschließen, sondern auch eine Änderung der Landeshaushaltsordnung, um die ab 2020 geltende Schuldenbremse rechtlich zu verankern. Ziel sei es, „den Anstieg der öffentlichen Schulden zu begrenzen, um künftige Generationen zu entlasten und finanzielle Spielräume zurückzugewinnen“, so der Finanzsenator. Er setzte sich dafür ein, die Schuldenquote Berlins mittelfristig auf 30 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) zu verringern. Für wirtschaftlich schwierige Zeiten soll eine „Konjunkturausgleichsrücklage“ angelegt werden.

Außerdem bringt Senator Kollatz einen zweiten Nachtragshaushalt für 2019 mit, in dem beispielsweise das Schulbausondervermögen neu geplant wird. Weitere Änderungen für das nächste Jahr werden in ein Haushaltsbegleitgesetz gepackt. Nicht alles, was dort drinsteht, ist koalitionsintern schon abgestimmt. Nach der Sommerpause, ab September, wird der Haushaltsentwurf im Abgeordnetenhaus beraten.