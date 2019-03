Am Donnerstag ist eine Hundertschaft der Berliner Polizei nach Brandenburg ausgerückt, um bei Storkow (Oder-Spree), 50 Kilomter südöstlich von Berlin ein Waldstück nach der vermissten Rebecca Reusch abzusuchen. "Wir gehen einem von vielen Hinweisen nach", erklärte ein Sprecher der Berliner Polizei. Auch ein Hubschrauber der Polizei ist im Einsatz.

Etwa 90 Beamte suchen laut Polizei seit 11 Uhr den Kiefern- und Laubwald zwischen Kummersdorf und Wolzig ab. Sie waren mit langen Stöcken und zum Teil mit Schaufeln ausgerüstet. Auch drei Leichensuchhunde und ein Personensuchhund der Polizei sind im Einsatz und Ermittler der 3. Mordkommission sind vor Ort. Vorsorglich sind ebenso Kriminaltechniker des Landeskriminalamtes angerückt - falls Rebecca oder Spuren von ihr gefunden werden. Die Polizei will bis 18 Uhr weitersuchen, dann wird es dunkel. Bis dahin soll auch der Hubschrauber das Gebiet weiter abfliegen.

Einstufung als Mordfall

Das Waldstück befindet sich an der Straße kurz hinter dem Ortsausgang des Storkower Ortsteils Kummersdorf in Richtung Westen. Auf der Straße reihen sich zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Polizei aneinander. Am früheren Nachmittag hat die Polizei bereits Anwohner in Kummersdorf befragt. In dem besagten Waldstück, dass nun abgesucht wird, sollen sich mehrere Lauben befinden.

Der Fall der vermissten Rebecca Reusch wird inzwischen als Mordfall eingestuft. Bislang war nur von einem dringenden Tatverdacht auf Totschlag gegen den Schwager der 15-Jährigen die Rede. Nach Tagesspiegel-Informationen aus Justizkreisen wird der Fall aber bereits wegen des Verdachts auf Mord geführt.

Die Mordkommission geht inzwischen auch davon aus, dass Rebecca am Tag ihres Verschwindens am 18. Februar das Haus des Schwagers und der ältesten Schwester nicht mehr lebend verlassen hat.

Sie hatte das Wochenende bei ihrer ältesten Schwester und deren Mann in Britz verbracht, am Montagmorgen wollte sie das Haus verlassen und zur Schule gehen – dort kam sie aber nie an. Bisher hatte es geheißen, sie sei auf dem Weg zur Schule verschwunden. Am späten Mittwochabend sagte der Chef der ermittelnden 3. Mordkommission jedoch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst", die Polizei gehe inzwischen davon aus, dass Rebecca das Haus ihrer Schwester nicht selbstständig verlassen habe. Das ergebe sich aus ihrem Telefonverhalten.

Zahlreiche Hinweise nach "Aktenzeichen XY ungelöst"

Nach der Sendung gingen 150 neue Hinweise zu dem Fall ein, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstagvormittag sagte. Damit erhöht sich die Zahl der Hinweise aus der Bevölkerung im Fall Rebecca auf 550. "Die Mordkommission ist mit der Abarbeitung beschäftigt", sagte die Sprecherin.

Wörtlich sagte der Chef der Mordkommission am Mittwochabend in der ZDF-Sendung: "Wenn wir die allgemeinen Ermittlungen übereinanderlegen, hierbei auch das Telefonverhalten von Rebecca beachten und die Auswertung der Routerdaten aus dem Haus des Schwagers, kommen wir zu dem Schluss, das Rebecca das Haus des Schwagers nicht verlassen haben dürfte. Wenn wir dies voraussetzen, dann war der Schwager mit ihr allein zu fraglichen Tatzeit in diesem Haus."

Der Schwager schweigt in Untersuchungshaft

Rebeccas Schwager war am Montag erneut festgenommen worden. Nachdem ein Richter am Freitag zunächst einen Haftbefehl abgelehnt hatte, war die Staatsanwaltschaft bei einem zweiten Anlauf am Montag erfolgreich. Der 27-jährige Koch sitzt wegen dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft, er schweigt laut Staatsanwaltschaft aber zu den Vorwürfen. In der vergangenen Woche war auch das Haus des Mannes in Britz von Kriminaltechniker des Landeskriminalamtes durchsucht worden.

Zuletzt war das Auto des Schwagers stärker ins Visier der Ermittler gerückt. Am Dienstag veröffentlichten Staatsanwaltschaft und Polizei mit einem Fahndungsaufruf Fotos vom pinkfarbenen Renault Twingo, vom Beschuldigten und von Rebeccas rosa Kuscheldecke. Die Ermittler suchen Zeugen, die den himbeerroten Renault Twingo oder den Schwager an diesen Tagen in Berlin oder in Brandenburg gesehen haben.

Ausgerechnet am 18. Februar, an jenem Montag, als Rebecca aus dem Haus des Schwagers und ihrer älteren Schwester verschwand, ist der Wagen, der vom Schwager und der Schwester gemeinsam genutzt wird, auf der Autobahn erfasst worden. Der Chef der 3. Mordkommission sagte, es seien "zwei seltsame und klärungsbedürftige Fahrten mit dem Auto des Schwagers." Zu beiden Fahrten kann er keine Angaben machen“, sagte Hoffmann. „Die Fahrten passen aber überhaupt nicht zu der Version, die er erzählt hat.“ Die Polizei habe Widersprüche bei den Aussagen des Mannes festgestellt..

Kennzeichenerfassung der Polizei Brandenburg

Auf der A12 zwischen Berlin Frankfurt (Oder) hat das automatische Kennzeichenerfassungssystem (Kesy) der Brandenburger Polizei den Wagen um 10.47 Uhr registriert. Am Dienstag dann wurde der Wagen um 22.39 Uhr erneut erfasst. „Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte zu diesen Zeiten ausschließlich Rebeccas Schwager Zugriff auf diesen Pkw“, erklärte die Staatsanwaltschaft. In dem Wagen hat die Polizei bereits Haare von Rebecca und Fasern der aus dem Haus des Schwagers verschwundenen Fleecedecke gefunden.

- Hinweise nimmt die 3. Mordkommission beim Landeskriminalamt, Keithstraße 30 in 10787 Berlin unter folgender Rufnummer (030) 4664-911333 oder per E-Mail ([email protected]) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.