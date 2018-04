Aus REINICKENDORF berichtet Gerd Appenzeller, wie es den Wasserbüffeln geht und wann sie wieder ins Fließtal kommen werden +++ Außerdem gibt es Überraschungen bei einer CDU-Tagung zur Verkehrspolitik: Könnte die S-Bahn den 10-Minuten-Takt für die S 1 und die S 25 nach Brandenburg schon einführen, wenn sie nur wollte? +++

Aus NEUKÖLLN schreibt Maria Kotsev. +++ Zum Beispiel stellt sie Andreas Schiel vor. Er ist seit drei Jahren Pfarrer in der Martin-Luther-King-Kirche in Gropiusstadt. Die Gemeinde feiert in diesen Tagen ihr 50-jähriges Bestehen. +++

