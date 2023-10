Linke, Islamisten, jüdische Aktivisten Die Treiber pro-palästinensischer Proteste in Deutschland

Erneut steht die Berliner Polizei vor einem herausfordernden Wochenende. Am Sonnabend werden voraussichtlich tausende Menschen bei einer Großdemonstration auf dem Alexanderplatz erwartet. Aufgerufen haben verschiedene Organisationen aus dem pro-palästinensischen Lager, die mit dem Titel „Palestine will not be cancelled“ auf das in den vergangenen Wochen teilweise verhängte Demonstrationsverbot gegen Versammlungen aus dem palästinensischen Spektrum anspielen. Es wird bundesweit mobilisiert.