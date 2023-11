Newsblog zur „Letzten Generation“ Berlin : Hunderte Klimaaktivisten blockieren Straße des 17. Juni – Demo beendet

Aktivisten der „Letzten Generation“ setzen ihre Proteste in Berlin fort. Am Samstag beteiligen sich über Hunderte Unterstützer an einer angekündigten „Massenbesetzung“ der Straße des 17. Juni.