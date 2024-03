Lollapalooza 2024 in Berlin Die wichtigsten Infos zu Programm, Tickets und Anreise

In Berlin findet am 7. und 8. September zum achten Mal das Musikfestival Lollapalooza statt. Die Veranstalter haben nun bekannt gegeben, welche Künstlerinnen und Künstler in diesem Jahr auf dem Olympiagelände auftreten. Darunter sind internationale Musikgrößen wie Sam Smith, die deutsche Rapperin Shirin David und die Band Von Wegen Lisbeth. Die wichtigsten Informationen im Überblick.

Wann und wo findet das Lollapalooza statt?

Die achte Ausgabe des Musikfestivals findet am Wochenende des 7. und 8. September 2024 im Olympiastadion und Olympiapark in Berlin-Charlottenburg statt. Seit 2018 wird das Festival auf dem Gelände veranstaltet – mit zwei Jahren coronabedingter Pause.

Nach der Europa-Premiere auf dem Tempelhofer Feld 2015 fand das Festival im Treptower Park und in Hoppegarten statt, bis es schließlich in den Berliner Westen zog. Zum Lollapalooza 2023 kamen an beiden Tagen laut Veranstalter rund 60.000 Besucher auf das Berliner Olympiagelände. Ins Leben gerufen wurde das US-Festival 1991 von Perry Farrell, Sänger der Band Jane’s Addiction.

Was kosten die Tickets?

Festivalbesucher zahlen derzeit für zwei Tage 199 Euro oder rabattierte 189 Euro bei Bezahlung via Paypal. Wer mindestens fünf Tickets bestellt, zahlt 194 Euro pro Karte. Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren zahlen 129 Euro. Allerdings sind die Angebote limitiert, wie es auf der Webseite heißt. Tickets für Kleinkinder und Kinder bis elf Jahre sind gratis. Mehr Informationen unter lollapaloozade.com.

Wer tritt auf – und wann?

Auf der Lollapalooza-Webseite haben die Veranstalter das Line-up bekannt gegeben: Auftreten werden Sam Smith, Martin Garrix, Burna Boy, Seventeen, The Chainsmokers, Niall Horan, Louis Tomlinson, Shirin David, Cro, Von Wegen Lisbeth, Loyle Carner, Nothing But Thieves, Meduza, Deine Freunde, Alok, Tom Grennan, Kenya Grace, Elderbrook, Sam Tompkins, Joel Corry, Mine, Apashe With Brass Orchestra, Christopher, Natalie Jane, Cassö, Chappell Roan, Thee Sacred Souls, Glass Beams, Lola Young, Henry Moodie, Levin Liam, Girls Don’t Sync, Matt Maltese, Lena & Linus, Bjones, Ellice, Cloudy Junge, Josi und Raum 27.

Die jeweiligen Spielzeiten sollen rechtzeitig über die Festival-App bekannt gegeben werden, heißt es von den Veranstaltern.

Für jüngere Festival-Gäste gibt es mit dem „Kidzapalooza“ ein Kinderangebot mit Musik und Mitmachaktionen, das sich an Kinder von null bis elf Jahren richtet. Außerdem sind abseits der Musikbühnen Auftritte von Künstler:innen und Akrobat:innen und ein Modemarkt mit Berliner Labels geplant.

Wie komme ich hin?

Die Veranstalter empfehlen ihren Gästen eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad. Dafür soll es einen kostenlosen Fahrrad-Parkplatz geben. „Wir bieten keine Auto-Parkplätze an, mit Ausnahme eines Parkplatzes für Personen mit Behinderung, die sich vor der Veranstaltung anmelden“, schreiben die Veranstalter auf ihrer Webseite.

Das Olympiagelände ist über den U-Bahnhof Olympia-Stadion (U2) und den S-Bahnhof Olympiastadion (S3, S9) erreichbar. Mit der U-Bahn erreicht man die zentralen Bahnhöfe Zoologischer Garten und Alexanderplatz, auch die S-Bahn fährt in die Innenstadt über Zoo, Hauptbahnhof und Alex.

An der Heerstraße halten unweit des Olympiageländes die Buslinien 218 und M49 (Haltestelle Flatowallee). Die Busse fahren zum S-Bahnhof Messe Nord und damit zur Ringbahn und zum Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). Mehr Informationen unter bvg.de

Was darf mitgebracht werden und was nicht?

Die Liste der auf dem Festivalgelände erlaubten und nicht erlaubten Gegenstände ist lang. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass Rucksäcke und große Taschen (größer als Din A4) nicht gestattet sind. Mitgebracht werden dürfen lediglich Gürtel- und Hüfttaschen, Turnbeutel und Jutebeutel.

Erlaubt sind neben Portemonnaie, Schlüssel und Handy unter anderem Kinderwagen (allerdings nur am Familieneingang), einfache Kameras ohne Objektiv, kleine Powerbanks, Decken und leere faltbare Trinkflaschen bis 500 Milliliter. Auf dem Festivalgelände werden kostenlose Trinkwasserstationen bereitgestellt.

Nicht mitgebracht werden dürfen (neben Waffen und illegalen Substanzen) unter anderem Glasbehälter, professionelles Kamera- und Tonequipment, Feuerwerk, Zelte und Stühle sowie große Kühltaschen und eigene Speisen – Essen wird vor Ort angeboten. Alle Mitnahme-Beschränkungen stehen auf der Lollapalooza-Webseite.