Mann saß seit mehr als 20 Jahren in Haft Verurteilter Vergewaltiger bei Ausgang in Berlin geflohen

Am Dienstagabend ist ein verurteilter Vergewaltiger in Berlin bei einem Ausgang seinen Begleitern entkommen. Die bisherige Fahndung der Polizei nach ihm blieb bislang erfolglos. Das bestätigte ein Sprecher der Justizverwaltung am Mittwoch.

Justizbedienstete hatten ihn bereits mehrfach bei Ausgängen begleitet, diesmal nutzte der Mann den Besuch einer sozialen Einrichtung in Friedrichshain für die Flucht.

Der 54-Jährige saß seit dem Jahr 2000 zunächst in Brandenburg in Strafhaft, er war wegen Vergewaltigung verurteilt worden. Wegen der Schwere der Tat und weil er als gefährlich eingestuft wurde, hatten Richter Sicherungsverwahrung angeordnet. Dort saß er seit 2011 ein, 2019 wurde der Mann nach Berlin überstellt – in die Sicherungsverwahrung der Haftanstalt Tegel.

Seit 2021 gibt es Lockerungen für den Verwahrten. Dazu gehörten auch Ausgänge, begleitet wurde er jedes Mal von Justizbediensteten. 106 Mal hat das geklappt, der Mann kehrte jedes Mal zurück nach Tegel. Doch diesmal, bei Ausgang Nummer 107, entwischte er den Aufpassern.