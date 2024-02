Selfie auf Instagram So machen sich Nutzer über Habeck und Lindner lustig

Es ist ein selten einträchtiges Bild der beiden: Am Dienstag hat Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) auf seinem Instagram-Account ein Selfie mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) geteilt. Während Habeck leicht verschmitzt und mit angedeutetem Duckface (Kussmund) in die Kamera schaut, setzt auch der FDP-Chef sein breitestes Lächeln auf.

Ein Zeichen von Harmonie in der sich ständig zoffenden Ampel-Regierung? Nutzer im Internet ergriffen die Chance sofort, das Selfie durch den Kakao zu ziehen und Memes zu kreieren: lustige Fotomontagen.

Habeck selbst versah das Bild mit der Unterschrift: „Good News für die deutsche Start-up-Szene!“ und einem kleinen Raketen-Emoji. Der Anlass des Posts war, dass die Bundesregierung sich auf zusätzliche Investitionen in die Technologie-Branche geeinigt hat.

Es sollen 1,75 Milliarden zusätzliche Euro an Kapitalzugang für Start-up-Firmen zur Verfügung gestellt werden – für „den Wirtschaftsstandort Deutschland und unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit“, schrieb Habeck und beendete den Post mit einem Muskel-Emoji.

Minister-Selfie eine „Steilvorlage“ für Memes

Der Post sammelte binnen weniger Stunden mehr als 20.000 Likes – doch viele Nutzer hinterließen auch schelmische Kommentare. „Eine Steilvorlage für die Heute-Show“, kommentierte der Nutzer paul_hb131 promt. „Das hat Meme-Potenzial. Bin gespannt“, reagierte der Nutzer steuerfabi umgehend.

Die Sprüche für die Memes ließen nicht lange auf sich warten. „Feel cute, might delete later“ (Ich fühle mich süß, lösche ich eventuell später), schreibt maximilian_geer und erntet damit die meisten Herzen. Und linus.wasser textete „Das letzte was du siehst bevor dein Land den Bach runtergeht“.

Auch die deutschen Medien werfen fix die Meme-Generatoren an. „Wenn du deinen Eltern ein Beweisfoto schickst, dass du dich mit deinem Bruder wieder vertragen hast“, lautet eine der Überschriften bei quer_vom_br. Eine andere: „Wenn der neue Filter auf Instagram die Geringverdiener automatisch rausretuschiert“.

Öffentlicher Zwist schadet der Ampel

Das Bild der beiden Minister soll offenbar Harmonie und Eintracht kommunizieren – und damit ein positives Signal aus der Ampel senden, die immer wieder das Bild von Uneinigkeit und Zerstrittenheit liefert. Speziell zwischen Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner hatte es in seit Koalitionsbeginn immer wieder öffentliche Reibereien gegeben.

Volker Wissing (l-r), FDP-Generalsekretär, Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Christian Lindner, FDP-Vorsitzender und Robert Habeck, Co-Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen sind auf einem Selfie zu sehen, das FDP-Generalsekretär Wissing am 28.09.2021 auf seinem Instagram-Account veröffentlicht hat. © dpa/FDP/Volker Wissing

Anstatt inhaltliche Differenzen innerhalb der Koalition auszutragen, fuhren sich die beiden Spitzen-Politiker von FDP und Grünen wiederholt öffentlich in die Parade – zuletzt bei der Frage, aus welchen Mitteln eine Steuerentlastung für deutsche Unternehmen finanziert werden könnte.

Habeck zeigte sich vor wenigen Tagen in der Polit-Talkshow „Miosga“ einsichtig, dass der öffentlich Zwist der Ampel und damit der Demokratie schade. Das Selfie dürfte also vor allem eine Antwort auf Spekulationen über ein vergiftetes Klima in der Ampel-Koalition sein.

Das Bild erinnert zudem an ein ähnliches Foto aus der Frühphase der Koalitionsverhandlungen: Im September 2021 war ein gemeinsames Selfie der damaligen Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock mit den FDP-Führungskräften Christian Lindner und Volker Wissing viral gegangen – und war ebenfalls Grundlage zahlreicher Memes. (mit dpa)