Mann tot in Berliner Wohnung gefunden Polizei nimmt Tatverdächtigen in Wedding fest

Nach dem Fund eines toten Mannes in einer Wohnung in Berlin-Wedding hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der 56-Jährige sei am Mittwoch in Wedding festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Am Donnerstagnachmittag wurde demnach Haftbefehl gegen den Mann erlassen.

Am 14. Dezember hatte ein Zeuge die Polizei alarmiert, weil er in einer Nachbarwohnung in der Utrechter Straße einen leblosen Mann gefunden hatte. Die Auffindesituation wies laut Polizei auf ein Tötungsdelikt hin. Der 56-Jährige steht laut Mitteilung vom Freitag im Verdacht, den 42-Jährigen getötet zu haben. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)