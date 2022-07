S-Bahn-Fahrgäste im Berliner Zentrum müssen ab heute mit massiven Einschränkungen rechnen. Wegen Bauarbeiten wird die zentrale Stadtbahnstrecke für rund zweieinhalb Wochen unterbrochen.

Zunächst wird in der ersten Ferienwoche dafür der Abschnitt zwischen den Bahnhöfen Alexanderplatz und Zoologischer Garten gesperrt, wie die Deutsche Bahn vergangenen Donnerstag mitteilte. Die Unterbrechung beginnt mit Betriebsstart am Montag, 11. Juli, um 4 Uhr. Ab dann fahren bis Betriebsschluss in der Nacht von Sonntag auf Montag, 18. Juli, keine S-Bahnzüge auf dem Stadtbahn-Abschnitt westlich des Alexanderplatzes.

Mit dem Ende dieser Maßnahme beginnt der zweite Teil der Sperrung. Ab Montagfrüh unterbricht die Bahn den S-Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Ostbahnhof und Friedrichstraße. Hier bleiben die Einschränkungen bis zur Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 28. Juli, bestehen. Als Grund nennt die Deutsche Bahn umfangreiche Gleis- und Weichenerneuerungen. Betroffen von den Sperrungen sind die Linien S3, S5, S7 und S9.

Schienenversatzverkehr dauert länger als ursprünglich veranschlagt

Ursprünglich hätten die Arbeiten bereits am 8. Juli starten sollen. Kurzfristig verschiebt sich der Beginn um wenige Tage. Als Alternative richtet die Bahn auf den betroffenen Abschnitten Schienenversatzverkehre im Fünf-Minuten-Takt ein.

Allerdings braucht dieser während der Sperrung zwischen Alexanderplatz und Zoologischem Garten nun circa zehn bis 15 Minuten länger als ursprünglich veranschlagt, teilte die Bahn mit. Hintergrund ist eine nachträgliche Anordnung des Bezirks Mitte, wegen der kurzfristig die Route des Busses geändert werden muss.

So können die Busse nicht am Hackeschen Markt halten. Fahrgästen empfiehlt die Bahn auf diesem Abschnitt auf die Tramlinie M1 aus Richtung Friedrichstraße kommend, sowie die Linien M4, M5 und M6 aus Richtung Alexanderplatz umzusteigen.

Umfahrung mit Regios oder U-Bahn

Wer kann, sollte den Ersatzverkehr auf der Stadtbahn mit den Regionalzügen der Linien RE1, RE2, RE7 oder RB14 umfahren. Zwischen Bahnhof Zoo und Alexanderplatz ist zudem der Umstieg auf die U-Bahnlinie U2 möglich – wenngleich die Fahrtzeit deutlich länger ist.

Zwischen Alexanderplatz und Hauptbahnhof empfiehlt sich der Wechsel auf die U5. Zusätzlich lässt die Bahn in dieser Zeit weitere Regionalbahnen unter dem Namen RB S7 fahren, um mehr Angebot auf den parallel zur gesperrten S-Bahn verlaufenden Strecke anzubieten.

Die Deutsche Bahn nutzt die Ferienzeiten regelmäßig für ihre großen Bauvorhaben. Hintergrund ist, dass in diesen Phasen wegen der Urlaubsreisen vieler Pendler tendenziell weniger Fahrgäste den Nahverkehr nutzen.

Ebenfalls gesperrt ist seit vergangenem Freitag die S-Bahnstrecke zwischen Grünau und Königs Wusterhausen, hier dauert die Unterbrechung wegen Bauarbeiten bis zum 22. August.

Ab Montag wird auch der Straßentunnel am Alexanderplatz Richtung Leipziger Straße bis zum 31. Juli gesperrt. Danach wird der Tunnel in Richtung Prenzlauer Berg bis zum 22. August geschlossen.