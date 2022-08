Nach den Protesten aus dem Milieu von Querdenkern und Corona-Skeptikern am Wochenende gab es am Montag erneut eine Demonstration in Berlin. Offiziell lief diese unter dem Motto „Mehr Demokratie wagen“, 500 Teilnehmer waren angemeldet.

Die Polizei zählte am späten Nachmittag 4800 Teilnehmer. Die Szene selbst titulierte ihren Aufzug als „Medienmarsch“, er führte an mehreren Medienhäusern vorbei, darunter ARD, ZDF, Springer, „taz“ und Tagesspiegel. Für die Szene sind die Medien angeblich gleichgeschaltet. Demonstranten skandierten immer wieder im Chor: „Lügenpresse“ und „Lückenpresse“.

Die Demonstration verlief bis zum frühen Abend friedlich. Eine Person ist wegen Verunglimpfung Verstorbener zeitweise festgenommen worden. Die Polizei war mit 300 Beamten im Einsatz.

Anlass für die Demonstration ist der zweite Jahrestag der ersten bundesweiten Querdenken-Demonstration in Berlin, damals, am 1. August 2020, protestierten etwa 20.000 Menschen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen.

Die Szene hat nun eine ganze Protestwoche angekündigt, die bis Sonnabend dauern soll. Auffällig sind vor allem die verschwörungsideologischen Bezüge. Mit dem Protest gegen die Corona-Maßnahmen lassen sich bei Weitem nicht mehr so viele Menschen mobilisieren. Weiterhin wird gegen einen angeblichen Impfzwang demonstriert.

Mehrere Teilnehmer der Demonstration forderten die Freilassung von Michael Ballweg, dem Gründer der „Querdenken“-Bewegung, aus der Untersuchungshaft. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 47-Jährigen wegen Betrugs und Geldwäsche.

In Reden wurde Ballweg mit Opfern der NS-Diktatur gleichgesetzt. Mehrfach wurde die Shoah relativiert. Zugleich richteten sich Teilnehmer gegen die Unterstützung der Ukraine gegen den Angriffskrieg Russlands, forderten Frieden und ein Ende der angeblichen Kriegstreiberei des Westens.

Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus (MBR) beobachtet eine „Regionalisierung der Proteste, die zuletzt wenig Außenwirkung entfalteten und meist nur noch einen harten Kern mobilisierten“.