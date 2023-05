Tagesspiegel Plus Mehr Gehalt, mehr Führung : Berliner Senat will Berlins Verwaltung politischer ausrichten – Beamte in Sorge

SPD und CDU bauen die Senatsverwaltungen nach Vorbild von Bundesministerien um. Es gibt mehr Posten für persönliche Mitarbeiter. Ein Skandal oder nötige Professionalisierung?