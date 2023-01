Mehr Platz, mehr Grün – aber höhere Kosten CDU Berlin will A100-Verlängerung größtenteils unterirdisch führen

In der Debatte um die Verlängerung der A100 drängt die Berliner CDU auf einen Weiterbau der Stadtautobahn bis zur Storkower Straße und fordert zugleich, die Strecke zum Großteil unterirdisch zu führen. Auf diese Weise sollten zusätzliche Flächen für Grünanlagen, Sport und Freizeit sowie Solardächer auf dem Deckel der Autobahn gewonnen werden, heißt es in einem Antrag, den die Fraktion kommende Woche ins Abgeordnetenhaus einbringen will.

„Für uns ist der A100-Ausbau ein ganz entscheidender Punkt für eine moderne Straßeninfrastruktur in Berlin“, sagte CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner. Die Autobahn solle dazu beitragen, dass Wohngebiete vom Verkehr entlastet werden und leistungsfähige Achsen für den Wirtschaftsverkehr entstünden.

Zugleich wolle die Fraktion den Autobahnbau in der Stadt mit ihrer Idee neu denken. „Wir wollen zeigen, dass die A100 zu einem lebenswerten Berlin passen kann und Autobahn und Klimaschutz zusammenbringen“, sagte Wegner.

Dafür fordert die CDU, mit mindestens 2,7 Kilometern einen deutlich größeren Abschnitt unterirdisch zu führen als bislang vom Bund für die 4,1 Kilometer lange Strecke geplant. Die derzeitige Konzeption sieht vor, die Autobahn in einem knapp einem Kilometer langen Doppelstocktunnel unter dem Ostkreuz und der im Norden angrenzenden Neuen Bahnhofsstraße zu führen.

Unten Autos, oben Freizeitflächen und Solarstrom

Nach Vorstellung der CDU dagegen soll die Autobahn erst nach der Frankfurter Allee den Tunnel verlassen. Anschließen solle sie bis zur Storkower Straße in einem Trog verlaufen, dessen Deckel niveaugleich mit den angrenzenden Stadtgebieten Lichtenbergs wäre.

Wir machen damit ein Angebot, wie wir die A100 stadtverträglicher bauen können. Oliver Friederici, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion

Während unten die Autos brausen, könnten darüber neue Freizeitflächen entstehen und in anderen Abschnitten Solarstrom gewonnen werden. Zugleich könnte dieser Teil der Strecke zu einem größeren Erholungsraum mit dem Stadtpark Lichtenberg verbunden werden, so die CDU-Pläne. „Wir machen damit ein Angebot, wie wir die A100 stadtverträglicher bauen können“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Fraktion Oliver Friederici. Die Stadtautobahn würde damit zu einem Modellprojekt.

CDU-Generalsekretär Stefan Evers stellte auf die verkehrliche Bedeutung der Strecke ab. „Seit Jahrzehnten wartet der Osten Berlins auf eine leistungsfähige Erschließung.“ Durch ein Ende der Stadtautobahn am Treptower Park würde sich der gesamte Verkehr in die angrenzenden Wohngebiete ergießen. „Selbstverständlich soll die leistungsstarke Ringverbindung dazu führen, die Innenstadt zu entlasten“, sagte Evers. Dort könnten dann Straßen zurückgebaut und der Verkehr beruhigt werden.

Weitere unterirdische Abschnitte würden den Aufwand vergrößern

Sogar klimatisch sinnvoll wäre der Bau, erklärte Verkehrspolitiker Friederici. Die hohen Emissionen durch den riesigen Betonbau würden langfristig durch die gewonnene Solarenergie auf dem Autobahndach kompensiert. Perspektivisch führen zudem nur noch emissionsfreie Autos entlang der Strecke.

Zugleich wäre allerdings der Aufwand für den ohnehin riesigen Bau ungleich größer, würden weitere Abschnitte unterirdisch geführt. Schon in der aktuellen Planung des Doppelstocktunnels unter Friedrichshain handele es sich „um eines der waghalsigsten und kompliziertesten Verkehrsprojekte Deutschlands“, sagte der Landesgeschäftsführer des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Tillmann Heuser. Ein längerer Tunnel- und Trogbau würde dies potenzieren. So müsste der Doppelstocktunnel etwa an der Frankfurter Allee noch unterhalb der dort kreuzenden U5-Röhre verlaufen.

Ungleich höher wären dafür die Kosten. „Es ist klar, dass die Baukosten höher werden“, gestand Friederici. Anders als beim bislang mit rund 800 Millionen Euro angesetzten Projekt würde der Bund den von der CDU angedachten Bau zudem wohl nur teilweise finanzieren.

Wenn es sich um Lärmschutzmaßnahmen handele, sei weiterhin der Bund für die Kosten zuständig, sagte Wegner. „Wo es schwierig wird mit der Lärmschutz-Begründung, ist die Landesregierung gefordert. Für so ein zukunftsweisendes Projekt sollte auch das Land Berlin im Zweifel mit in die Verantwortung gehen.“

