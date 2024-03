Mein guter Rat Was Sie jetzt zum Kabelanschluss beachten sollten

Wenn Sie zu Hause noch einen Kabelfernsehanschluss haben, sollten Sie sich kundig machen. Ab Juli entfällt das sogenannte Nebenkostenprivileg. Das bedeutet, dass Sie nun selbst entscheiden können, welchen Anschluss Sie bevorzugen. Sie müssen nicht mehr den vom Vermieter zur Verfügung gestellten nutzen und über die Nebenkosten zahlen.

Das klingt zwar gut, bietet aber auch Betrügern eine günstige Gelegenheit, Sie an Ihrer Haustür mit wohl gewählten Worten an der Nase herumzuführen: Greifen Sie jetzt zu, sonst können Sie bald nicht mehr fernsehen! Könnte ich mal Ihren Kabelanschluss überprüfen? So oder ähnlich könnten diese lauten. Lassen Sie sich bitte nicht davon beeindrucken oder gar dazu drängen, einen Vertrag zu unterzeichnen. Der vor Ihnen stehende Vertreter könnte sich lediglich als autorisierter Vertriebspartner eines Telekommunikationsunternehmens ausgeben. Schlagen Sie vor, angebotene Unterlagen an sich zu nehmen und sich zu melden, wenn Sie diese durchgelesen haben.

Wenn das nicht möglich ist, sollten Sie die Tür gleich wieder schließen. Wer bereits einen Vertrag an der Haustür unterschrieben hat und dies bereut, hat ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Übrigens gibt es natürlich auch seriöse Vertreter an der Haustür, die Sie einfach auf die anstehende Änderung aufmerksam machen und Sie als Kundin oder Kunden gewinnen möchten.

Manche Unternehmen entsenden auch Vertreter, die auf Provisionsbasis die Kunden halten sollen. Das ist durchaus legal, es könnte sich aber herausstellen, dass die Verträge zu teuer sind. Lassen Sie also am besten niemanden in Ihr Zuhause und gehen Sie wie beschrieben vor. Denn leider gibt es Betrüger definitiv nicht nur im Fernsehkrimi. Riskieren Sie nicht, unfreiwillig Hauptdarsteller in einem zu werden, der direkt vor Ihrer Haustür spielt.

