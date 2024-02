Messerattacke am Flughafen Tegel : Wachmann sticht in Berliner Flüchtlingszentrum auf Kollegen ein

Zwei Sicherheitskräfte geraten in der Flüchtlingsaufnahmestelle in Tegel in einen Streit. Erst attackieren sie sich mit Fäusten. Dann zieht ein 34-Jähriger ein Messer.