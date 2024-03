Messerattacke in Berlin-Spandau 32-Jähriger mit Stichverletzungen in Klinik eingeliefert

Messerattacke in der Nacht zum Sonntag: In Hakenfelde (Bezirk Spandau) ist ein 32-jähriger Mann durch Stiche in den Rücken verletzt worden. Außerdem erhielt er Faustschläge ins Gesicht. Zuvor war es laut Polizeiangaben gegen 23.45 Uhr in der Streitstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen.

Mehrere Zeugen wurden darauf aufmerksam und kamen aus einem nahegelegenen Spätkauf geilt. Sie leisteten Erste Hilfe bei dem Opfer und alarmierten die Rettungskräfte. Der verletzte Mann kam in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde.

Wie die Polizei mitteilte, konnten Einsatzkräfte den mutmaßlichen Täter, einen 41-Jährigen, in seiner Wohnung in Reinickendorf festnehmen. Demnach wurden bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung Beweismittel und mutmaßliche Tatmittel gefunden.

Der Verdächtige wurde in einem Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt. Die Ermittlungen, etwa zu möglichen Komplizen, dauerten am Montag noch an – ebenso die Entscheidung über den Erlass eines Haftbefehls.