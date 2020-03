Lange Schlangen beim Gold-Händler Die Krise generiert auch neuartige Warteschlangen. In der Charlottenburger Fasanenstraße warteten am Montagnachmittag rund 30 Gold-Interessenten auf den Einlass in die Filiale des Edelmetallhändlers Degussa. Dass man hier Schlange stehen müsse, kenne er so nicht, sagt ein Mann mittleren Alters, dunkelgrau gekleidet, Sonnenbrille. Die Corona-Krise sei für ihn nur der Auslöser, jetzt Gold zu kaufen. Die Gründe lägen im Vertrauensverlust in die Banken und die Geldmengen, die in die Märkte gepumpt würden. Zudem ist der Goldpreis, ganz krisenunüblich, gerade abgestürzt, weil viele Unternehmer in der Krise plötzlich Geld brauchen und Goldreserven verkaufen. Die Stimmung ist angespannt, viele möchten sich nicht äußern. Ganz am Ende der Schlange steht eine Frau, etwas verunsichert, die ersten grauen Strähne im blonden Haar. Sie mache Homeoffice, kümmere sich um die Kinder - und hat nebenbei etwas Zeit zum Nachdenken. "Ich habe noch nie Gold gekauft, aber will man das Geld in Aktien stecken?" Selbst bei nachhaltigen Fonds seien Firmen dabei, die man nicht unterstützen möchte. Diese Schlange kommt ihr allerdings auch suspekt vor, "das sind doch viele Spekulanten". (Thomas Loy)