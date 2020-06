Der Berliner Senat unterzog sich am Dienstag nicht das erste Mal einer Lehrstunde in Sachen Corona, mit Wissenschaftlern wie Christian Drosten. Trotz dessen Warnung, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist, will der Senat die Kontaktbeschränkungen lockern.

Ab dem 25. Juni sollen nur noch der Mindestabstand von 1,50 Metern und das Tragen von Masken im ÖPNV, Einzelhandel oder in Restaurants weiter gelten. Die Beschränkung, nach der sich maximal fünf Personen oder Mitglieder zweiter Haushalte treffen dürfen, soll ebenfalls entfallen. Statt der umfangreichen Eindämmungsverordnung werde es eine neue Verordnung mit 15 Paragrafen geben, kündigte Innensenator Andreas Geisel (SPD) an.

Die Lockerungen will der Senat erst in seiner nächsten Sitzung am kommenden Dienstag beschließen. „Wir wollen soviel Normalität wie möglich. Aber wir müssen deutlich machen, dass die Zahlen kein Zufall sind. Und wir müssen auch mit den Folgen umgehen“, sagte Geisel.

Unabhängig von den Lockerungen will der Senat die Berliner weiterhin anhalten, soziale Kontakte so weit wie möglich einzuschränken, um Infektionen mit dem Coronavirus zu verhindern.

Die Beschränkung, nach der sich maximal fünf Personen oder Mitglieder zweier Haushalte treffen dürfen, soll nächste Woche wegfallen. Und für den Einzelhandel soll es keine Vorgabe wie bisher mehr geben, dass jedem Kunden in einem Laden 20 Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen müssen, sondern nur noch zehn Quadratmeter.

Veranstaltungen: Teilnehmerzahl soll schrittweise steigen

Für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen soll die bisher erlaubte maximale Teilnehmerzahl von derzeit 150 auf zunächst 300, ab August auf 500 und bis Oktober auf 1000 steigen. Das könnte bedeuten, dass die allermeisten Hochzeiten oder Abitur-Bälle stattfinden dürften, allerdings unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. Großveranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern sind zunächst bundesweit bis Ende August untersagt.

[Behalten Sie den Überblick: Jeden Morgen ab 6 Uhr berichten Chefredakteur Lorenz Maroldt und sein Team im Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint über die aktuellsten Entwicklungen rund um das Coronavirus. Jetzt kostenlos anmelden: checkpoint.tagesspiegel.de]

Am Dienstag wandelte der Senat auch die bundesweite Quarantäneverordnung in Landesrecht um: Wer aus Drittstaaten außerhalb der EU, Nicht-EU-Mitgliedern oder aus Schweden nach Berlin einreist, muss sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Er darf die häusliche Isolation aber wieder verlassen, wenn er einen Covid-19-Test macht und dieser negativ ausfällt.

Innensenator Geisel rechnet mit gelber Corona-Ampel

Noch stehen alle Corona-Ampeln auf Grün. Die Ampel für die Reproduktionszahl „R“ werde aber wahrscheinlich auf Gelb umspringen, sagte Geisel. „R“ gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Die Zahl lag schon zweimal über dem Grenzwert von 1,1. Beim dritten Mal springt die grüne Ampel auf Gelb.

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

Auch die Zahl der Neuinfektionen ist deutlich höher als die der letzten vier Wochen. Nur der Wert für die für Covid-19-Patienten benötigten Plätze auf den Intensivstationen ist stabil auf niedrigem Niveau. Wenn zwei der drei Indikatoren gelb sind, muss darüber gesprochen werden, ob es wieder zu Einschränkungen oder neuen Regeln kommen soll.

SPD-Senatsmitglieder wollen Bußgeld für Maskenmuffel

Dazu zählt auch das Tragen der Masken. Wer sich daran nicht hält, im ÖPNV, im Einzelhandel oder in Restaurants, muss bisher kein Bußgeld zahlen. Das könnte sich aber ändern. Geisel sagte, er habe mit den Bürgermeistern der Bezirke vergangene Woche darüber gesprochen, ob man zum Beispiel das Tragen von Masken in Restaurants kontrollieren solle. „Die Bezirke sind bereit, die Verordnungen durchzusetzen und zu ahnden, sofern es Strafen gibt.“

Plädiert für Bußgelder für Maskenmuffel. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Innensenator signalisierte seine Zustimmung für ein Bußgeld bei einem Verstoß. Nach Tagesspiegel-Informationen haben sich auch Geisels Parteifreunde, Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci, der Regierende Bürgermeister Michael Müller und Fraktionschef Raed Saleh dafür ausgesprochen. Grüne und Linke haben bisher ein Bußgeld für das Nichttragen von Masken abgelehnt. Darüber wird der Senat am Dienstag wohl intensiv diskutieren.

Geisel zitiert Drosten: „Ob es eine zweite Welle gibt, bestimmen wir“

Geisel verwies auf die Äußerungen des Virologen Drosten. Der Leiter des Instituts für Virologie an der Charité informierte die Senatsmitglieder am Dienstag neben Petra Gastmeier, Leiterin des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin an der Charité, und Johannes Hübner, stellvertretender Klinikdirektor und Leiter der Abteilung für pädiatrische Infektiologie im Dr. von Haunerschen Kinderspital München, über die Gefahren der Lockerungen.

Mehr zum Thema Teils „sehr aggressive Reaktionen“ Immer weniger Berliner tragen Maske in Bus und Bahn

„Ob es eine zweite Welle der Pandemie gibt, bestimmen wir. Und die kann auch gefährlicher werden. Die Gefährlichkeit des Virus hat nicht nachgelassen“, zitierte Geisel Drosten mit seinen eigenen Worten. Aufgrund der „schnellen Reaktionen“ im März, also des Lockdowns, habe man das Ziel erreicht, niedrige Infektionszahlen zu registrieren. Das müsse so nicht bleiben.