Mit 2,5 Promille und ohne Führerschein Drei Männer bei Unfall in Berlin-Moabit verletzt

Eine Frau hat am frühen Mittwochmorgen betrunken einen Unfall verursacht. Dabei verletzte sie drei Männer. Das teilte die Berliner Polizei mit.

Die Frau war gegen 4.30 Uhr auf der Seestraße in Moabit unterwegs. In Höhe der Spennrathbrücke fuhr sie mit ihrem VW Golf zu schnell und in den Toyota eines Fahrdienstleisters. Der war in derselben Richtung unterwegs.

Im Auto saßen der 61-jährige Fahrer sowie zwei Fahrgäste, beide 37 Jahre alt. Der Fahrer und ein Fahrgast wurden am Kopf verletzt, der dritte Mann brach sich einen Arm. Alle drei wurden zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Atemalkoholtest ergab bei der Verursacherin des Unfalls einen Wert von 2,5 Promille. Sie konnte keinen Führerschein vorweisen. Die 26-Jährige kam ebenfalls in ein Krankenhaus, wollte dort aber nicht stationär aufgenommen werden. Auf sie warten nun mehrere Ermittlungsverfahren. (Tsp)

