Mit Feuerlöscher gegen Fassade gesprüht Erneuter Angriff auf das Schwule Museum in Berlin-Tiergarten

Wieder ein Angriff auf das Schwule Museum in Berlin-Tiergarten: Am Freitag beobachtete eine Passantin zwei Jugendliche dabei, wie sie den Inhalt eines Feuerlöschers gegen die Fassade des Museums an der Lützowstraße sprühten. Das teilte die Polizei am Sonnabend mit. Eine Mitarbeiterin des Museums alarmierte die Einsatzkräfte.

Die Jugendlichen flüchteten den Angaben zufolge in verschiedene Richtungen, einer in Richtung Derfflingerstraße, der andere in Richtung Lützowplatz. Den Feuerlöscher habe das Duo auf dem Gehweg vor dem Gebäude zurückgelassen. Die Fassade sei durch das Pulver nicht beschädigt worden. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Missbrauchs von Nothilfemitteln wurde aufgenommen.

Erst Ende Februar wurden Schüsse auf das Museum abgefeuert, 2020 wurde bei einer Attacke mit Steinen eine Fensterscheibe stark beschädigt. Im Jahr 2016 kam es zu einem Angriff mit Schusswaffen. Das Schwule Museum wurde 1984 gegründet. 2013 zog es in die Lützowstraße. Es ist eigenen Angaben zufolge eines der größten LGBTQ-Museen der Welt.

