Mit Hammer, Farbe und Buttersäure Linksextremisten bekennen sich zu Anschlag auf AfD-Treffpunkt in Berliner Kleingarten

Eine Gruppe Linksextremer hat sich am Mittwoch zu einem Anschlag auf einen Biergarten in Berlin-Friedrichsfelde bekannt. Das bestätigt ein Schreiben auf der Online-Plattform „indymedia“. Dort werden oftmals Bekennerschreiben aus der linken Szene veröffentlicht.

Aus dem Schreiben geht hervor, dass die Friedrichsfelder Gaststätte „Märkische Aue“ als Treffpunkt von AfD-Politikern gedient haben soll. Mit einem Hammer, Buttersäure und Farbe hätten die Extremisten ihre Tat verübt. Seit 2016 würde sich dort die Bezirks- und Bundesprominenz der Partei versammeln, so heißt es im Bekennerschreiben. Mehrmals sei dagegen interveniert worden. Irgendwann hätte die AfD die anstehenden Treffen im Lokal nicht mehr veröffentlicht. Auch vor acht Jahren ist zu einem Farbanschlag auf das Lokal ein Bekennerschreiben aufgetaucht.

Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt nach Anschlag in Berlin

Die Berliner Polizei bestätigt den Vorfall am Freitag. In der Nacht zum 4. März hätten Unbekannte Farbe gegen die Hausfassade geworfen, eine Scheibe sei zu Bruch gegangen. Außerdem registrierten die Beamten einen Kleber mit der Aufschrift: „Good Night White Pride“. Ursprünglich entstand der Slogan in der linken Punk-Szene. Die Täter konnten nicht gefasst werden. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt hingegen wegen einer politisch-motivierten Straftat.

Den Vorfall konnte auch der Betreiber des Lokals dem Tagesspiegel am Freitag bestätigen. Dass sich in seinem Restaurant ranghohe Funktionäre der AfD einfinden würden, hingegen nicht. Die Partei hätte sich auch nicht als solche bei ihm gemeldet. Allenfalls seien die Politikerinnen und Politiker „als Privatpersonen“ im Berliner Biergarten erschienen. 2016 war jedoch sogar der Tagesspiegel bei einer Veranstaltung der Partei vor Ort und hatte berichtet.

Er habe „kein Verständnis“ für den Vorfall. Den Menschen sei das Verständnis für Privateigentum abhandengekommen. Neben einem zerstörten Werbeschild muss der Inhaber jetzt auch die Scheibe ersetzen und eine Wand neu verputzen. Laut dem Eigentümer soll die Schadenssumme mehr als 3000 Euro betragen.