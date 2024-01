Mit Kindern auf die Demo? Selbstverständlich!

Kinder nicht auf Anti-AfD-Demos mitnehmen, um sie nicht zu instrumentalisieren: Das fordern einige Eltern tatsächlich. Ich frage mich: Sprechen diese Familien beim Abendessen nicht darüber, was los ist in der Welt? Läuft bei ihnen kein Radio? Ich erlebe meine Kinder als extrem wissbegierig, was die Nachrichten angeht. „Was sagen die da, was heißt das?“, fragt besonders der Achtjährige täglich. Als wir ihm von dem von Correctiv aufgedeckten AfD-Treffen berichteten, war er empört. Und wollte unbedingt selbst demonstrieren.

Denn, Überraschung: Auch Kinder können ernsthafte Überzeugungen, Werte und Hoffnungen ausbilden, die genauso viel zählen wie die von Erwachsenen. Wieso sollen meine Kinder zu den Plänen der AfD nichts zu sagen haben? Ich frage mich auch, welche Art von Wahlmöglichkeit man Kindern angeblich vorenthält, wenn Kritiker in diesem Zusammenhang von Indoktrination sprechen.

Auf den derzeitigen Demonstrationen wird unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigt. Welche Alternative kann es zu ihr geben? Soll ich die Kinder zuhause lassen, weil sie sich später freiwillig dazu entschließen dürfen sollen, Demokratie und Menschenrechte abzulehnen?

Anna Pannen, war als Kind selbst auf Demonstrationen. Heute nimmt sie ihre eigenen Kinder mit – natürlich nur, wenn keine Krawalle zu erwarten sind.

Sicher, auch ich finde es befremdlich, wenn Vierjährige Parolen brüllen. Und ich fühlte mich bei der Demonstration am vergangenen Sonntag auch nicht jedem Phrasen skandierenden Demonstranten verbunden. Aber umso wichtiger ist es doch, dort als Durchschnittsfamilie Präsenz zu zeigen. Gegen die Pläne der AfD zu sein, ist nämlich nicht der Linken vorbehalten, sondern im Interesse jedes Demokraten, sei er konservativ, liberal oder grün. Bilder von teetrinkenden Familien auf den Demonstrationen gegen die AfD-Pläne haben eine wichtige Funktion in den Medien: Sie machen deutlich, dass es keine reinen Antifa-Events sind, sondern alle angehen.

Bestimmt gibt es sensible Kinder, für die Menschenmengen nichts sind. Niemand verlangt, ausgerechnet diese Kinder auf die Demonstrationen zu zwingen. Aber das Argument, Kinder dürfe man grundsätzlich nicht solch ernster Thematik aussetzen, weil ihnen das Wissen um die AfD-Pläne Angst machen könnte, halte ich für scheinheilig. Denn sich nicht damit zu befassen, das muss man sich leisten können.

Wenn die Vierjährige Angst um Oma hat

In sehr vielen Familien mit Migrationsgeschichte herrscht zunehmend existenzielle Angst. Bei Eltern und – weil man Angst schlecht verbergen kann – zwangsläufig auch bei Kindern. Und dieser Tage scheinen die „Remigrationspläne“ der AfD inklusive der von Björn Höcke angekündigten „wohltemperierten Grausamkeit“ erschreckend konkret. Die vierjährige Tochter einer Bekannten fragte sie neulich weinend, ob ihre Oma Deutschland nun verlassen müsse. Die war vor mehr als 40 Jahren aus Syrien nach Deutschland eingewandert.

Dieses Kind und viele weitere können es sich nicht aussuchen, ob sie sich mit den AfD-Plänen befassen möchten oder nicht. Sie werden dazu gezwungen. Eine Durchschnittsfamilie ohne Migrationsgeschichte dagegen kostet es nicht viel, auf den Demos Präsenz zu zeigen. Zwei Stunden im Nieselregen herumzustehen, ist vor diesem Hintergrund kein heroischer Akt. Es ist das Mindeste.