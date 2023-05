Mit Messer im Gesicht verletzt Zwei Männer von größerer Gruppe am Alexanderplatz angegriffen

Unbekannte haben in Berlin-Mitte zwei Männer mit einem Messer verletzt. Der eine von ihnen, ein 20-Jähriger, wurde mit einer stark blutenden Schnittverletzungen im Gesicht ins Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dessen ebenfalls 20-jähriger Begleiter erlitt eine oberflächliche Stichverletzung am Rücken. Er wurden ambulant behandelt.

Die beiden Männer waren den Angaben zufolge zusammen mit einem 17-Jährigen am Freitagabend gegen 21:30 Uhr vom Alexanderplatz zum S-Bahnhof unterwegs, als sie von einer Gruppe von sechs bis acht Männern zunächst angepöbelt und dann körperlich attackiert wurden.

Nachdem die beiden Opfer die Tat bei der Polizeiwache vor Ort anzeigten, nahmen Einsatzkräfte nach Tat nahe der Marienkirche zwei 19-jährige Verdächtige fest, die zu der angreifenden Gruppe gehört haben sollen. Zum Tatgeschehen und den anderen Mitgliedern der Gruppe wird weiter ermittelt.

Am Alexanderplatz kommt es immer wieder zu Gewaltdelikten, er ist einer von sieben sogenannten „kriminalitätsbelasteten Orten“ in Berlin. Seit 2017 gibt es eine eigene Polizeiwache vor Ort. (Tsp, dpa)