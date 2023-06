Mit Prozession durch Mitte Erzbistum Berlin feiert Fronleichnam auf dem Bebelplatz

Die zentrale Fronleichnamsfeier für das Erzbistum Berlin findet am Donnerstag, 8. Juni, auf dem Bebelplatz statt. Die anschließende Prozession führt über die Friedrichstraße und Unter den Linden zurück auf den Platz. Nach Gottesdienst und Prozession findet eine Begegnung mit internationalen Speisen statt.

Da Fronleichnam im Erzbistum Berlin kein gesetzlicher Feiertag ist, werden Prozessionen und Feiern am Sonntag, 11. Juni, nachgeholt. Eine Ausnahme bildet die traditionelle Fronleichnamsprozession in Hoppenwalde in Vorpommern, die am Donnerstag selbst stattfindet.

Fronleichnam ist ein Hochfest der katholischen Kirche

Fronleichnam ist ein Hochfest in der katholischen Kirche. Das Fest wird immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten, 60 Tage nach Ostern, gefeiert. Im Mittelpunkt steht das geweihte Brot, die sogenannte Hostie, als Symbol für die Gegenwart Christi.

Das Fest steht in Zusammenhang mit dem letzten Abendmahl von Jesus und seinen Jüngern am Gründonnerstag. Nach kirchlicher Lehre hat Jesus dabei das Sakrament der Eucharistie eingesetzt, als er den Jüngern Brot und Wein reichte und die Worte sprach „Das ist mein Leib“ und „Das ist mein Blut“.

Traditionell wird das geweihte Brot in einer Monstranz, einem liturgischen Schaugefäß, in einer Prozession durch die Straßen getragen.