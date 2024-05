Mit Romano durch Köpenick „Hier spürt man noch ‘nen gewissen Charme. Find ick“

Es hätte bühnenreif werden können: Nach Köpenick mit der S-Bahn fahr’n, um mit einem Köpenicker über seinen neuesten Song „S-Bahn fahr’n“ zu sprechen. Aber die S-Bahn fährt mal wieder nicht, Köpenick und Romano rücken mit jeder Durchsage in immer weitere Ferne.

Aus der Vorstadt – und stolz darauf

Als „Vorstadtcity Boy“ besang sich der prominente Sohn des Bezirks auf seiner zuletzt erschienenen Platte. Und nun wartet der Mann, den seine sympathisch-skurrilen Oden an die Lebensfreude und seine geflochtenen Zöpfe über die Bezirksgrenze hinaus bekannt gemacht haben, bereits an der Bahnhofstraße. Plaudert mit irgendwem, zur Begrüßung gibt es gleich eine herzliche Umarmung, „Hey, schön! Woll’n wir in die Altstadt?“

Romano, das ist der Musiker, der sich nirgendwo einordnen lässt. Drum’n’Bass, Schlager, Hip-Hop, Pop – ihm könnten die Diskussionen um „sein“ Genre egaler nicht sein. Mancher mag von ihm noch nie gehört haben, andere bejubelten den schrägen Newcomer, als er 2015 das Internet mit einem absurden Track über seine „Metalkutte“ beschenkte und kurz darauf mit der Lokalhymne „Köpenick“. „Was um Himmels Willen ist passiert, dass aus einem Schlagerfuzzi eine derart coole Kunstfigur wird?“, fragte damals die „Süddeutsche Zeitung“. Wer ist dieser rappende Vogel vom Stadtrand mit Bomberjacke und zwei Zöpfen, fragte sich die Netzgemeinde.

Roman Geike, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, begeisterte bereits in den 90er Jahren zappelnde Berliner in Drum’n’Bass-Clubs wie dem Icon mit seiner „Hightekcrew“. Seit 2003 tritt der 46-Jährige als Romano auf, schmalzte Schlager, 2015 wieder eine komplette Kehrtwende zum Hip-Hop. Vergangenes Jahr dann überraschte er plötzlich mit „Vulkano Romano“, einem Album irgendwo zwischen Schlager, Edelpop und Albernheit.

Romano ist der exzentrische Lokalpromi, dem Star-Allüren völlig fremd sind. Die durchgeknallte, liebenswürdige Atze, mit der man ebenso Sprüche klopfen kann wie große Lebensfragen diskutieren.

Sein neuestes Lied widmete er der S-Bahn

Diese einzigartige Berliner Mischung bewog die S-Bahn nun dazu, keinen anderen als ihn um ein Geburtstagsständchen zum diesjährigen 100. Jubiläum zu bitten. Der 46-Jährige musste nicht lange überlegen: Er sage durchaus nicht zu jeder Anfrage ja, das müsse schon passen. „Und bei der S-Bahn, da spür’ ich einfach was.“

Die Reggae-Beats von „S-Bahn fahr’n“ passen aber auch wirklich gut zur Jubilarin: die pure Entschleunigung. „Du sitzt in der Bahn und die gibt das Tempo vor. Egal, ob du schnell zur Arbeit willst oder nicht“, erklärt Romano das Faszinosum Nahverkehr. Mit der S-Bahn fährt er auch ständig von Hirschgarten, wo er seit kurzem wohnt, ins Studio – „in die Stadt“.

Noch lieber ist er aber in seiner alten Hood unterwegs. Richtung Süden geht es nun die Bahnhofstraße entlang, er genießt sichtlich das Heimspiel, grüßt hier eine Kellnerin, zeigt da auf einen Rund-ums-Jahr-Feuerwerksladen – „sowas gibt’s nur hier!“ Alle paar Meter wird er erkannt, „Hey, Romano!“ – „Tach meine Liebe! Sonnigen Tag dir!“ Kilometerweit weg die zwanghaft antrainierte Weltläufigkeit, mit der etwa Promis in Prenzlauer Berg demonstrativ nicht erkannt werden. Was Romano aber stört: wenn Handys aus der Ferne gezückt werden. „Dann ruf’ ich rüber, ey, komm doch mal her!“

Zwischen Dönerimbiss, Nagelstudio und Barbershops bleibt er vor einem Schaufenster mit Polstermöbeln aus der 90er-Vorhölle stehen. „Guck mal, Modell Carmen! Wahnsinn, wer kauft sowas?“ Aber er freut sich, dass es diese Läden noch gibt, in seinem Köpenick. „Hier wollen alle her“, besang er 2015 seinen Heimatbezirk.

Köpenick ist voller geworden, findet er

Neun Jahre später sind viele hippe Innenstadtfamilien seinem Ruf gefolgt. Durch das idyllische Vorort-Universum ziehen sich mittlerweile ganze Hafermilchstraßen, die Kitas werden von Bennetts, Karunas und Sapphos bevölkert, Zäune trennen schicke Neubau-Blasen von der Realität. „Köpenick ist voller geworden“, sagt Romano, „aber die Herzlichkeit ist geblieben. Hier spürt man noch ‘nen gewissen Charme. Find ick.“

An der Bronzeskulptur mit den zwei Schwänen kommt er nicht vorbei, ohne auf einem zu reiten. „Hier saß ich schon als Kind drauf“, ruft er herunter. Und schickt ein paar Tage später wie versprochen das Beweisfoto.

Auch auf die Schlossinsel kommt er gerne. „Guckt mal, hier, die schöne Wiese, da, das Wasser!“ Vom Sonnendeck ihres Bootes aus winken ihm zwei Dahme-Schönheiten in rosa Bikinis zu, in der Hand Feierabendgetränke. Es ist immerhin schon früher Nachmittag. Rotkäppchen halbtrocken, vermutlich? „Ich selber trinke am liebsten Rotkäppchen Rubin“, sagt Romano, nachdem er den beiden Frauen einen Luftkuss zugeworfen hat. „Aber in Sachen Sekt geh’ ich auch mal fremd.“

Seine Mutter schenkte ihm eine Barbie zum Zöpfeflechten

Natürlich müssen wir auch über seine Haare sprechen. Selber geflochten? „Ich sag’s ganz ehrlich: Ich hab’s ‘ne Zeitlang probiert.“ Zum Üben hatte ihm seine Mutter mal eine Barbiepuppe geschenkt. Aber seine beiden Markenzeichen lässt er sich lieber flechten. An diesem Morgen war seine Freundin dran, „aber manchmal frag’ ich auch jemanden auf der Straße“. Da komme man auch schön ins Gespräch mit den Leuten. Wie würde er seine Haarfarbe bezeichnen? „Also, oberer Bereich ist schon angegraut. Unterer Bereich ist einfach blond. Das mischt sich jetzt, andere müssen dafür viel Geld ausgeben. Aber hier“ – er legt beginnende Geheimratsecken frei – „wächst das schon nach hinten“. Trotzdem: „Rockstar-Legenden bleiben hier ewig jung“, sang er schon 2015.

Im Ratskeller bestellt er sich einen Cappuccino. „Brauch ich eigentlich nicht“, sagt er, „ich sprudel’ auch ohne Kaffee.“ Um ruhiger zu werden, hat er mit Meditation angefangen.

Hat er eigentlich bei seinem wilden Genre-Hopping Fans verloren? Er erklärt das anhand der S-Bahn: „Ich fahre rum als Partyzug Romano, und auf dem Weg denken manche, wat is’n jetzt mit dem Fahrer los? Und steigen aus. Aber: Es steigen auch manche ein! Und viele bleiben einfach sitzen.“

Aktuell arbeitet er an einem neuen Album, einige Lieder sind schon fertig, verrät er. Was erwartet Köpenick und die Welt diesmal – Gabba, Ballermann, Death Metal? Nein, sagt Romano, die neue Platte führt ihn zurück in sein Lieblingsgenre, den Hip-Hop: „Sprechgesang, Rhythmus – das ist für mich der Urvater.“