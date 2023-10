Mittel im Haushalt reichen nicht aus Nextbike sieht Berlins Leihfahrradsystem „akut gefährdet“

Das Berliner Leihfahrrad-System Nextbike ist nach Ansicht des Betreibers Nextbike aufgrund fehlender öffentlicher Mittel stark bedroht. Mit den bislang im Entwurf für den kommenden Doppelhaushalt 20224/25 vorgesehenen Geldern von 1,5 Millionen Euro sei „die Fortführung des Systems akut gefährdet, geschweige denn eine neue Qualitätsstufe mit mehr Rädern und Einbindung der Außenbezirke ausreichend finanziert“, heißt es in einem Brief von Nextbike an die Fraktionen im Abgeordnetenhaus, der dem Tagesspiegel vorliegt.