Moore, Müll-Musiktheater, Mikroplastik Diese Veranstaltungen unterhalten Familien mit Kindern

Muttertag, Vatertag und Kindertag – an all diesen Tagen geht es unter anderem auch darum, wie es den Menschen geht, denen der jeweilige Tag gewidmet ist. Und wie geht es dem Planeten, auf dem sie leben? Das ist Thema des Earth Day, des „Erdtages“, der jedes Jahr am 22. April stattfindet. Dieses Jahr steht er unter dem Motto „Planet versus Plastic“. Das Berliner Ökowerk im Grunewald macht daraus ein ganzes Earth Weekend mit vielen verschiedenen Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit und Müllvermeidung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.