Mordkommission ermittelt Mutmaßliches Tötungsdelikt in Berlin-Mitte – Hintergründe unklar

Ein Mensch ist in Berlin-Mitte am Dienstagabend vermutlich getötet worden. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen, teilte eine Sprecherin der Polizei am Mittwochmorgen mit.

Wie in einem Video zu sehen ist, sperrten Polizisten den Nahbereich des Fund- oder Tatortes ab und suchten nach Spuren. Auch die Kriminaltechnik sowie die Gerichtsmedizin waren im Einsatz.

Weitere Angaben zu den Hintergründen der mutmaßlichen Tat und zur Identität des toten Menschen machte die Polizei zunächst nicht. Im Verlauf des Mittwochs sollten Details bekannt gegeben werden. (dpa)