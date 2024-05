Nach Abstimmungen, vor dem Parteitag Neue Strömungen in der Berliner SPD-Fraktion und im Landesverband

Nach der erneuten Wahl Raed Salehs zum SPD-Fraktionschef am Dienstag haben seine Kritiker eine neue Strömung innerhalb der Fraktion gegründet. „Links und frei“ lautet der Name der Gruppe. Sie besteht bislang aus den acht Abgeordneten, die gegen Saleh als Fraktionschef stimmten.

Über die Gründung ihrer Gruppe informierten die SPD-Abgeordneten in einem Schreiben an die Fraktionsmitglieder, das dem Tagesspiegel vorliegt. „Unser Name ‘links und frei‘ ist inspiriert von der Autobiografie Willy Brandts, aber auch ein programmatischer Hinweis“, hieß es darin. Die Strömung verstehe sich als links, frei und sozial-ökologisch.

Neben Maja Lasić, Tamara Lüdke, Martin Matz, Wiebke Neumann, Lars Rauchfuß, Mathias Schulz und Linda Vierecke ist auch Berlins Ex-Finanzsenator Matthias Kollatz Mitglied. Er hatte sich am Dienstag ebenfalls um den Fraktionsvorsitz beworben und dabei acht Stimmen erhalten. „Weil es in einer solchen Situation wichtig ist, dass keine Einigkeit nach außen präsentiert wird, wenn sie nicht da ist“, sagte Kollatz am späten Dienstagabend dem Tagesspiegel als Begründung für seine Kandidatur. Mit Blick auf Saleh sprach er von einem „Verfahrenstrick, erst die Möglichkeit einer Doppelspitze zu beschließen und sie dann nicht zu nutzen“. Die SPD-Abgeordneten hatten beschlossen, dass sie nach der Abgeordnetenhauswahl 2026 künftig auch von einer Doppelspitze geführt werden können.

Raed Saleh wird die Realitätsverweigerung in finanzieller Hinsicht nicht fortsetzen können. SPD-Abgeordneter und Ex-Finanzsenator Matthias Kollatz

Inhaltliche Kritik haben Kollatz sowie die weiteren Mitglieder der neuen Strömung vor allem an der von Saleh vorangetriebenen und der schwarz-roten Koalition vertretenen Haushaltspolitik. „Mit einem völlig überdimensionierten Doppelhaushalt und einem verfassungswidrig angelegten Sondervermögen über den Haushalt hinaus wurden unhaltbare Versprechungen gemacht“, sagte Kollatz. Berlin lebe über seine Verhältnisse. „Raed Saleh wird die Realitätsverweigerung in finanzieller Hinsicht nicht fortsetzen können“, sagte Kollatz weiter.

Neues „Berliner Bündnis“ im Landesverband

Auch im Landesverband ist nach der Wahl Martin Hikels und Nicola Böcker-Gianninis als Landesvorsitzende Bewegung. Rund 80 Mitglieder, die die neue Landesspitze unterstützen, gründeten am Dienstag eine neue Gruppe, wie sie per Pressemitteilung bekannt gaben. Das „Berliner Bündnis“ versteht sich als Teil der „pragmatischen SPD“, die die SPD Berlin laut Gründungsmanifest zu einem „lebendigen Debattenort“ machen will. Mitgründer ist unter anderem Heiko Kretschmer, der als SPD-Mitglied mit einer Unterschriftensammlung für eine Mitgliederbefragung zur Neubesetzung des Landesvorstands warb.

Im Hintergrund laufen vor dem Parteitag am Sonnabend derweil harte Verhandlungen über die Besetzung der Posten im geschäftsführenden Landesvorstand. Zumindest ein Teil der Parteilinken ist bislang offenbar nicht gewillt zu akzeptieren, dass Hikel und Böcker-Giannini dort eine Mehrheitfür sich beanspruchen. Dabei dürfte auch eine Rolle spielen, dass viele Parteilinke davon ausgehen, dass die Mehrheit der Delegierten beim Parteitag den neuen Landesvorsitzenden skeptisch gegenübersteht.