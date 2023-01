Nach Berliner Silvesterkrawallen SPD-Politiker wollen reiche und arme Kieze wieder besser durchmischen

Nach den Krawallen in der Silvesternacht fordern vier hochrangige Bezirkspolitiker der SPD eine deutlich bessere Durchmischung der Berliner Kieze. Dafür soll in besonders armen Gegenden „mehr mittel- und höherpreisiger Wohnraum“ geschaffen werden. „In Gebieten mit hohem Einkommen sollten wir die Quote an sozialpreisgebundenen Mietwohnungen jedoch erhöhen“, heißt es in dem Positionspapier, das dem Tagesspiegel exklusiv vorliegt.

