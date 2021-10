Anders als zum Ferienbeginn (T+) läuft der Rückreiseverkehr am Hauptstadtflughafen BER an diesem Wochenende bisher weitgehend ohne Probleme. „Es läuft reibungslos“, sagte eine BER-Sprecherin am Samstagmittag. Es gebe keine übermäßig langen Wartezeiten.

Für die drei Tage zwischen Samstag und Sonntag, dem letzten Ferienwochenende unter anderem in Berlin und Brandenburg, erwartete der Flughafen rund 190.000 Fluggäste. Es ist eines der verkehrsreichsten Wochenenden seit dem Ausbruch der Pandemie.

Aufgrund personeller Engpässe und den aufwendigeren Kontrollen in der Corona-Krise war es zum Ferienauftakt vor rund zwei Wochen zu chaotischen Szenen am vor rund einem Jahr eröffneten BER gekommen. Vor den Check-In-Schaltern bildeten sich lange Warteschlangen, manche verpassten trotz ausreichend Vorlaufzeit ihren Flieger. Auf dem Rollfeld mussten ankommende Reisende immer wieder auf Ausstiegstreppen und später auf ihr Gepäck warten.

Mehr zum Thema Bei erneutem Berlin-Besuch Kanye West verpasste offenbar Flieger am BER

Viele Beschäftigte stecken noch in Kurzarbeit, sie fehlten nun an wichtigen Stellen. An diesem Wochenende hat sich der BER daher laut eigenen Angaben anders aufgestellt und unterstützt unter anderem die Fluggesellschaften mit eigenem Personal an den Check-In-Schaltern. Am BER ist das ansonsten Sache der Airlines. (dpa)