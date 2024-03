Nach Crash von Autobahnbrücke gestürzt Frau stirbt bei schwerem Motorradunfall in Berlin

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Wilmersdorf ist ein Motorradfahrer schwer verletzt und seine Mitfahrerin getötet worden. Das teilte das Lagezentrum der Berliner Polizei am Mittwoch auf Anfrage mit. Wie die Tageszeitung „B.Z.“ berichtete, ist der Motorradfahrer am Mittwochnachmittag an der Auffahrt zur A100 an der Konstanzer Straße gegen ein Brückengeländer geprallt.

Der Mann und die Frau, die zusammen mit ihm auf der Maschine gesessen hatte, stürzten demnach von der Brücke in die Tiefe. Die Frau wurde nach Angaben der Polizei tödlich verletzt, der Motorradfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Unfallursache ist der Polizei zufolge noch unklar.

Die Berliner Feuerwehr teilte auf der Plattform X (ehemals Twitter) mit, die Frau sei an der Einsatzstelle gestorben, der Mann in ein Krankenhaus gebracht worden. Außerdem sollen vier Personen, Ersthelfer und Zeugen des Unfalls, einen Schock erlitten haben und von Rettungskräften und einem Seelsorger betreut worden sein.

Dem lebensgefährlich verletzten Motorradfahrer sei laut Angaben der „B.Z.“ von einer zufällig anwesenden Rettungssanitäterin Erste Hilfe geleistet worden. (dpa)