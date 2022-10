Nach Eskalation im Ukrainekrieg Unbekannte werfen Farbballons auf russische Botschaft in Berlin

Die Eskalation des Krieges in der Ukraine hat auch in Berlin Widerhall gefunden. Am Montagabend gab es Proteste gegen die jüngsten russischen Bombardements - und später eine Farbattacke auf die russische Botschaft in Mitte.

Mehrere Unbekannte bewarfen am späten Abend die diplomatische Vertretung am Boulevard Unter den Linden mit Farbballons und -flaschen.

Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, wurden sechs Ballons und zwei Flaschen gefüllt mit roter Farbe in Richtung der Botschaft geschleudert.

Dabei trafen die Unbekannten jedoch nur das Portal und das Geländer des Gebäudes. Verletzt wurde bei der Attacke niemand. Botschaftsmitarbeiter entfernten die wasserlösliche Farbe.

Zuvor hatten einige Hundert Menschen am Gendarmenmarkt, ebenfalls in Mitte, gegen die russischen Luftangriffe protestiert. Wie der rbb berichtete, forderten sie auch eine schnellere und größere deutsche Unterstützung. „Waffenlieferungen für die Ukraine“, skandierte die Menge. Und: „Russland ist ein terroristischer Staat“.

Ob es einen Zusammenhang zwischen der Demonstration und der Farbattacke gab, war zunächst unklar. Der polizeiliche Staatsschutz übernahm die Ermittlungen zur Botschaft.

Russland hatte am Montagmorgen mehr als 80 Raketen auf die Hauptstadt Kiew und andere Städte in der Ukraine abgefeuert. Dabei wurden auch zivile Ziele getroffen. 14 Menschen starben, Dutzende wurde verletzt. (Tsp, dpa)

