Nach Europapokalsieg im E-Sport Eintracht Spandau lädt zur Meisterfeier auf diesen Balkon

Eintracht Spandau hat ja neulich den Europapokal im E-Sport geholt. Dollet Ding, jab’n großet Hallo mit allem Trara, wie wir Berliner sagen, deshalb ist die Meisterfeier auch groß Thema im Spandau-Newsletter des Tagesspiegels.

Gefeiert wurde nach dem Sieg bereits standesgemäß: Zum Public Viewing im Hof der Altstadt-Bücherei kam sogar Bürgermeister Frank Bewig, CDU, rum. In den Fankneipen in der Altstadt und auch an der Flussmündung von Havel Ecke Spree sangen die Fans weiter. Jetzt steht die große Meisterfeier an – natürlich am Rathausplatz, wie man das halt so macht als Sportverein. „Am 18. Mai feiern wir in der Spandauer Altstadt mit anschließender Schifffahrt!“, kündigt Eintracht Spandau an.

Weil das Rathaus Spandau aber nur einen sehr schmalen Mini-Balkon hat, lädt E-Sport-Legende HandofBlood alias Max Knabe (knapp 3 Mio. Fans bei Youtube), um 13.45 Uhr vor die Altstadt-Bücherei gegenüber. Die E-Sportler wollen einfach den großen Balkon dort oben nutzen. Dürfte gaga werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Anschließend geht’s auf die „MS Wappen von Spandau“, die 300 Menschen fasst. Sechs Stunden schippert der Tross über Havel und Spree. Erwartet werden Fans von Luxemburg bis Lübars. Heute gab’s Karten für die Bootstour. Und schnell meldete die Eintracht: „Alles ausverkauft“. Vielleicht kann der Klub aber weitere Boote der Reederei Lüdicke mieten für den großen Tag.

Es gibt auch ein schmissiges Lied, das die Fans immer trällern („Wo die Havel kreuzt die Spree“). Der Refrain geht so: „Von Berlin aus jwd / Wo die Zitadelle rockt / Und die Altstadt uns lockt / Da ist Spandau, da sind wir / Spandau, Spandau, wir lieben dir.“ Hier ein Video mit dem Original von Mückenfett zum Üben: www.youtube.com.

Lesen Sie mehr aus Spandau - immer in der Vollversion des Spandau-Newsletters, der ab jetzt zu unserem digitalen Angebot Tagesspiegel Plus (T+) gehört. Hier einige der aktuellen Themen für Sie im Überblick.

Altstadt-Pfarrer sorgt sich um die Fußgängerzone ohne Karstadt

sorgt sich um die Fußgängerzone ohne Karstadt Meisterjubel vor dem Rathaus: Was ist für eine Party vor der Bibliothek geplant?

geplant? Berlins Busbezirk Nr. 1: Wieso das Rathaus den Umbau vieler BVG-Haltestellen plant und wo die Bagger noch 2024 anrücken - die Liste verrät der Stadtrat im neuen Spandau-Newsletter.

Wieso das Rathaus den Umbau vieler BVG-Haltestellen plant und wo die Bagger noch 2024 anrücken - die Liste verrät der Stadtrat im neuen Spandau-Newsletter. Was wird aus dem Wochenmarkt in Kladow? Seit 2019 ist die Idee Thema im Tagesspiegel. Jetzt spricht der Stadtrat im Spandau-Newsletter über Firmeninteresse und Bürgerresonanz.

Seit 2019 ist die Idee Thema im Tagesspiegel. Jetzt spricht der Stadtrat im Spandau-Newsletter über Firmeninteresse und Bürgerresonanz. Der Marktplatz in der Altstadt wird umgebaut – und die Spandauer Planer guckten sich sogar zwei ganz berühmte Berliner Plätze als Vorbild an. Welche das sind, erzählt der Stadtrat im Spandau-Newsletter.

– und die Spandauer Planer guckten sich sogar zwei ganz berühmte Berliner Plätze als Vorbild an. Welche das sind, erzählt der Stadtrat im Spandau-Newsletter. Start der Badesaison: Der Stadtrat spricht im Spandau-Newsletter über Taucheinsätze in der Havel, Dauer-Camper am Badestrand, Parkchaos - und verrät eine interessante Idee für den alten DLRG-Steg am Glienicker See

Der Stadtrat spricht im Spandau-Newsletter über Taucheinsätze in der Havel, Dauer-Camper am Badestrand, Parkchaos - und verrät eine interessante Idee für den alten DLRG-Steg am Glienicker See Hakenfelde: Wer kann der Carl-Schurz-Grundschule helfen? Die Schule wendet sich mit einer Bitte an Sie, die Leserinnen und Leser des Spandau-Newsletters

Wer kann der Carl-Schurz-Grundschule helfen? Die Schule wendet sich mit einer Bitte an Sie, die Leserinnen und Leser des Spandau-Newsletters Parkhaus, Tankstelle – und in Zukunft? Was aus dem alten Betonklotz in Haselhorst wird

Was aus dem alten Betonklotz in Haselhorst wird Glückwunsch Bezirksmuseum! Ein Newsletter-Leser hat Faszinierendes entdeckt – denn die Kulturstätte steht vor einem großen Jubiläum

Ein Newsletter-Leser hat Faszinierendes entdeckt – denn die Kulturstätte steht vor einem großen Jubiläum Rauf aufs Boot! Gleich drei Ausflugstipps zum Frühling auf dem Wasser

Gleich drei Ausflugstipps zum Frühling auf dem Wasser Viel Kultur und Termine im Newsletter: neuer Kulturverein in Kladow, Tango am Dorfplatz, Darmkrebs-Infoveranstaltung, BSR-Kiezfest, Spielplatzfeste, Volksfest in Staaken….

Bezirke-Newsletter: Spandau Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Zwölf Bezirke, zwölf Newsletter – jetzt Bestandteil des Abonnements Tagesspiegel Plus (T+). Bitte hier entlang zum Spezialangebot.