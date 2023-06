Nach Fall von Oberbaumbrücke Berliner Feuerwehr rettet Mann aus Spree

Ein Mann ist am Samstag in Friedrichshain-Kreuzberg aus der Spree gerettet worden. Wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr dem Tagesspiegel auf Nachfrage sagte, soll der Mann gegen 16.19 Uhr von der Oberbaumbrücke gesprungen sein. Daraufhin hatten Zeugen die Rettungskräfte alarmiert. Eine Person sprang hinterher, um dem Mann zu helfen. Zuerst hatte der RBB berichtet, dass ein Mann in die Spree gefallen sei.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Feuerwehrtaucher konnten den Mann finden und aus dem Wasser bergen. Er wurde im Rettungswagen erfolgreich wiederbelebt. Der Mann soll vorher rund 30 Minuten lang unter Wasser gewesen sein. Die Einsatzkräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

„Dass unsere Taucher eine Person im Wasser finden und retten können, kommt nicht jeden Tag vor“, sagte der Feuerwehrsprecher. „Das ist schon besonders.“ Der Helfer, der ebenfalls ins Wasser gesprungen war, blieb den Angaben zufolge unverletzt.

Der Einsatz mit 48 Feuerwehrkräften endete gegen 17.07 Uhr. Die Oberbaumbrücke war bis in die Abendstunden gesperrt.