Ab heute soll der Radweg wirklich autofrei bleiben: In der Tamara-Danz-Straße wurde mit dem Aufbau von 301 sogenannter "Leit-Boys" begonnen. Sie sollen die Autos vom Falschparken abhalten und so dafür sorgen, dass der Radweg auch tatsächlich für Radfahrer benutzbar ist.

"Bis freitag sicher fertig", twitterte der Friedrichshainer Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) zum Aufbau der Kunststofftrennelemente in Signalfarben. Regine Günther, Senatorin für Umwelt und Verkehr, postete am Dienstagmittag auf Twitter ebenfalls ein Foto der frisch aufgestellten Leit-Boys: "Zusammenarbeit SenUVK-Bezirk wirkt".

Leit-Boys stehen bereits in Schöneberg an der Ecke Kollonnenstraße/Hauptstraße, der Radweg in der Holzmarktstraße ist sogar mit Pollern geschützt.

Monatelang war der Fahrradweg in der Tamara-Danz-Straße unbenutzbar, weil er durchgehend von Autos zugeparkt war, deren Besitzer wohl die Gebühren für das nahegelegene Parkhaus sparen wollten. Die Straße führt am Einkaufszentrum "East Side Mall" an der Warschauer Straße vorbei. Die Chronik des Falschparkens in der Straße haben wir hier dokumentiert.

Im Februar hatte die Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg beschlossen, Falschparker künftig konsequent abzuschleppen. Stadtrat Florian Schmidt kündigte außerdem an, die Leit-Boys schon ab dem damaligen Zeitpunkt binnen drei Wochen montieren zu lassen.

Getan hatte sich derweil wenig: Die Polizei stand immer wieder in der Kritik, weil sie das Falschparken nicht konsequent ahndete und Autofahrern gegenüber sogar bestätigt haben soll, dass man auf dem Fahrradweg parken dürfe. Nun kommt anscheinend Bewegung in die Sache – und möglicherweise auch wieder auf den Radweg.

Am Nachmittag wird Baustadtrat Florian Schmidt außerdem mitteilen, wie es mit der Begegnungszone Bergmannstraße weitergeht - unter anderem, wie schnell die Parklets in der wieder entfernt werden.