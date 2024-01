Nach fragwürdigen Facebook-Posts Bundesfamilienministerin Paus kritisiert Berliner CDU-Abgeordneten Wansner

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) hat den zuletzt wegen seiner Aussagen über Teilnehmer der Proteste gegen Rechtsextremismus in die Schlagzeilen geratenen Berliner CDU-Abgeordneten Kurt Wansner kritisiert. „Kurt Wansner überschreitet mit seinen Äußerungen deutlich Grenzen“, sagte Paus dem Tagesspiegel am Donnerstag.

Paus begründete ihre Aussage mit Statements, die der 76-jährige Wansner in der Vergangenheit auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht hatte und die dort Stand Donnerstagnachmittag weiterhin zu sehen waren. In einem im Februar 2023 veröffentlichten Beitrag hatte Wansner in Richtung der im Ministerium von Paus angesiedelten Beauftragten für Antidiskriminierung, Ferda Ataman, formuliert, man könne dieser den Rat geben, das Land zu verlassen, wenn es ihr hier nicht gefalle. Ataman hatte zuvor auf Diskriminierung in Deutschland aufmerksam gemacht.

Kurt Wansner (CDU) leitet im Berliner Abgeordnetenhaus den Aausschuss für Verfassungsschutz. © dpa/Wolfgang Kumm

Jüngst erklärte der CDU-Abgeordnete mit Bezug auf eine in Leipzig abgehaltene Demonstration gegen Rechtsextremismus: „Es zeigt aber auch ganz deutlich, wie diese abgewirtschaftete Bundesregierung zusammen mit ihren linksradikalen Kampfverbänden gegen die arbeitende Bevölkerung mobil macht.“ Die amtierende SPD-Chefin Saskia Esken bezeichnete Wansner im Januar als „Schwachgeist“.

Der Eindruck verdichtet sich, dass Wansner ein gefestigtes rechtes Weltbild in sich trägt. Ario Mirzaie (Grüne), Abgeordneter in Berlin

Der Berliner Grünen-Abgeordnete Ario Mirzaie, der am Dienstag gemeinsam mit Fraktionschefin Bettina Jarasch einen Abwahlantrag gegen Wansner als Chef des Ausschusses für Verfassungsschutz ins Spiel gebracht hatte, legte ebenfalls nach. Dessen Statements entsprächen zu „einhundert Prozent AfD-Jargon“, sagte Mirzaie. „Der Eindruck verdichtet sich, dass Wansner ein gefestigtes rechtes Weltbild in sich trägt“, fügte er hinzu und appellierte an die SPD in Berlin, „nicht aus Koalitionszwängen dabei zuzusehen, wie die CDU-Brandmauer nach rechts bröckelt.“

Kritik an Wansner auch aus der Berliner CDU

Wansner selbst wollte die Kritik an seiner Person am Donnerstag nicht kommentieren. „Da wird nichts verändert bei mir“, antwortete er auf die Frage, ob er die in der Kritik stehenden Beiträge nachträglich einordnen oder gar verändern würde. In einem am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Beitrag schrieb Wansner: „Wenn wir uns deshalb unter Demokraten streiten, nützt das nur denen, die uns bekämpfen und spalten wollen.“ Er schloss mit den Worten: „Aus den vorgenannten Gründen ist es doch selbstverständlich, dass ich jede Kooperation bzw. Zusammenarbeit mit der AfD ablehne – wie dies auch meine Partei klar tut.“

Innerhalb der Berliner CDU hatte es zuletzt ebenfalls Stimmen gegeben, die Wansners Verhalten kritisierten und Verständnis für die Kritik an seiner Person zeigten. Hinter vorgehaltener Hand ist selbst von Spitzenvertretern der Partei zu hören, dass sich Wansner besser heute als morgen zurücknehmen sollte.

Aus den Reihen der SPD war zuletzt zu vernehmen, dass ein freiwilliger Rückzug Wansners vom Posten des Ausschussvorsitzenden eine gesichtswahrende Lösung sein könnte. Die Aussage des SPD-Abgeordneten Jan Lehmann, der zufolge Wansner sich bei ihm für seine Aussagen entschuldigt habe, wollte Wansner am Donnerstag nicht kommentieren.