Nach Niederlage beim Mitgliederentscheid Niroomand tritt nicht mehr als Vize-Landeschef der Berliner SPD an

Der unterlegene Kandidat für den Berliner SPD-Landesvorsitz und aktuelle Landesvize Kian Niroomand tritt nicht erneut für den geschäftsführenden Landesvorstand an. Das teilte Niroomand am Donnerstag dem Tagesspiegel mit. „Nach dem intensiven Wettbewerb um den Landesvorsitz brauchen wir nun einen dynamischen Prozess, in dem die Partei mit ihren Strömungen wieder zusammenfinden muss“, sagte er dem Tagesspiegel. „Ich werde diesen Prozess begleiten, jedoch nicht mehr als Mitglied des geschäftsführenden Landesvorstands, sondern als Kreisvorsitzender des zweitgrößten Kreisverbands Charlottenburg-Wilmersdorf.“

Am Sonnabend findet der SPD-Landesparteitag statt. Dort sollen die Sieger des Mitgliederentscheids, Martin Hikel und Nicola Böcker-Giannini, offiziell zu den neuen Landesvorsitzenden gewählt werden. Auch die weiteren fünf Posten im geschäftsführenden Landesvorstand werden gewählt.

Jana Bertels will für erweiterten Landesvorstand kandidieren

Niroomand ist seit Juni 2022 Mitglied des Gremiums, dem er künftig nicht mehr angehören wird. Niroomand wird aber voraussichtlich weiter im erweiterten Landesvorstand vertreten sein. Seine Mit-Kandidatin Jana Bertels wird wohl als Beisitzern kandidieren.

Damit wären beide nicht in der ersten Reihe des Landesverbands vertreten. Als Rückzug solle dies aber keinesfalls gewertet werden. „Wir werden beide aus unterschiedlichen Funktionen heraus am Neuaufbau unserer Partei intensiv mitwirken“, sagte Niroomand, der mit Bertels in der Stichwahl des Mitgliederentscheids knapp 42 Prozent der Stimmen geholt hatte.

„Aus meiner Sicht darf die SPD den Anspruch, Volkspartei zu sein und diese Stadt wieder politisch führen zu wollen, nicht aufgeben. Wir brauchen eine neue Erzählung für Berlin, die auf dem Dreiklang soziale Gerechtigkeit, Fortschritt und Nachhaltigkeit aufbaut“, sagte er.

Er appellierte an seine Partei, Geschlossenheit zu zeigen: „Bei allen inhaltlichen Debatten und Kontroversen dürfen wir als SPD Berlin das Gemeinsame nicht vergessen.“ Ihm sei es auch wichtig, dass die Meinungen der rund 42 Prozent der Wähler von ihm und Bertels in den Führungsgremien berücksichtigt würden. „Mit Mathias Schulz, Fabian Fischer und Sinem Taşan-Funke gibt es genug geeignete KandidatInnen, die diesen Teil der Mitgliedschaft repräsentieren“, sagte er.

Beim Parteitag am Sonnabend könnte es zu Kampfkandidaturen kommen. Denn es sind bereits mehr Kandidaturen als zu vergebene Posten bekannt. Für den geschäftsführenden Landesvorstand kandidieren wollen auch Sozialsenatorin Cansel Kitilzepe, Bezirksstadtrat Kevin Hönicke sowie der bisherige Landeskassierer Michael Biel.