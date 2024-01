Nach Streit über Kehrmaschine Mann greift Polizisten der Berliner Alex-Wache an – drei Beamte verletzt

Ein 27-Jähriger soll Polizisten am Alexanderplatz in Berlin-Mitte angegriffen und verletzt haben. Ein Beamter musste ambulant im Krankenhaus versorgt werden und brach seinen Dienst ab.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden Polizisten der Wache am Alexanderplatz am Sonntagabend auf einen Streit zwischen zwei Männern in unmittelbarer Nähe der Wache aufmerksam. Ein 27-Jähriger soll sich vom Lärm einer Kehrmaschine der Berliner Stadtreinigung (BSR) gestört gefühlt haben, mit der ein 44-Jähriger bei der Arbeit war.

Polizisten der Alexwache und Bundespolizei gingen dazwischen und sprachen dem 27-Jährigen einen Platzverweis aus. Daraufhin soll der 27-Jährige einem Beamten gezielt gegen die Beine getreten haben, wodurch dieser am Knie verletzt wurde.

Polizisten brachten den Tatverdächtigen zu Boden und nahmen ihn fest. Dabei wehrte der Mann sich und verletzte zwei Beamtinnen leicht. Die beiden beendeten ohne Behandlung ihren Dienst.

Der Tatverdächtige sollte am Montag zur Prüfung eines Haftbefehls einem Haftrichter vorgeführt werden. (Tsp)