Nach Tod eines Mannes in Berlin-Mitte Tatverdächtiger an Flughafen in Polen festgenommen

Nach dem Tod eines Mannes im Südpanke-Park in Berlin-Mitte am Dienstagabend ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Er wollte gerade von Polen in die Türkei ausreisen.

Ermittler hatten den Tatverdächtigen schon kurz nach der Tat ausfindig gemacht. Zielfahnder des Landeskriminalamtes Berlin ermittelten, dass der 37-Jährige am Morgen des 8. Mai 2024 von einem polnischen Flughafen aus in die Türkei fliegen wollte. Die polnische Polizei nahm den Tatverdächtigen am Flughafen fest. Er befindet sich derzeit dort in Haft. Noch am 8. Mai 2024 erging ein nationaler sowie ein europäischer Haftbefehl beim Amtsgericht Tiergarten.

Der Tote war am Dienstagabend im Südpanke-Park gefunden worden. Polizei und Rettungskräfte wurden gegen 20.40 Uhr zu dem Park an der Chausseestraße Ecke Liesenstraße gerufen. Der Park liegt in unmittelbarer Nähe zum Hauptgebäude des Bundesnachrichtendienstes (BND).

Die Rettungskräfte versuchten, den 46-Jährigen wiederzubeleben, allerdings erfolglos. Der Mann starb in der Grünanlage.

Polizisten sperrten die Umgebung des Fund- oder Tatortes ab und suchten nach Spuren. Auch die Kriminaltechnik sowie die Gerichtsmedizin waren im Einsatz.

Weitere Angaben zu den Hintergründen der Tat und zu den Todesumständen machte die Polizei bislang nicht, auch nicht zum Tatmotiv und wie der Mann gefunden wurde. Eine Mordkommission und die Staatsanwaltschaft ermitteln. (mit dpa)