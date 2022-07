Die chaotische Bundestagswahl soll in Berlin in rund 400 von 2300 Wahllokalen wiederholt werden. Darauf hat sich nach Tagesspiegel-Informationen der Wahlprüfungsausschuss des Bundestages verständigt. SPD, Grüne und FDP wollen, dass die Bundestagsverwaltung eine entsprechende Beschlussempfehlung erarbeitet.

Dies würde bedeuten, dass in etwa 17 Prozent aller Wahllokale in Berlin die Wählerinnen und Wähler erneut über die Zusammensetzung des Bundestages entscheiden müssen. Zuerst hatte der Spiegel darüber berichtet. Der Schwerpunkt derjenigen Wahllokale, die konkret betroffen sind, liegt in den sechs Wahlkreisen Reinickendorf, Mitte, Pankow, Steglitz-Zehlendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf und Friedrichshain-Kreuzberg.

Mit einfließen in die endgültige Empfehlung sollen auch die Hinweise des Berliner Verfassungsgerichtshofs, der sich mit den Pannen der zeitgleich stattfindenden Abgeordnetenhauswahl beschäftigt. Er will im September darüber befinden.

Die Berliner Landeswahlleitung wollte die politische Einigung der Ampel-Koalition auf Tagesspiegel-Anfrage nicht kommentieren.

Der offizielle Beschluss steht noch aus. Der Bundestag muss über den nun zu erwartenden Beschluss des Wahlprüfungsausschusses noch entscheiden. Dafür ist nur eine einfache Mehrheit notwendig. Die Entscheidung könnte dann vor dem Bundesverfassungsgericht noch angefochten werden.

Gravierende Pannen bei der Wahl im September in Berlin

Der Grund für die Empfehlung des Prüfungsausschusses des Bundestages sind gravierende Wahlfehler. Bei der Wahl am 26. September gab es zahlreiche Pannen. Unter anderem fehlten zum Teil Wahlzettel oder waren vertauscht worden, vor vielen Wahllokalen kam es zu langen Schlangen, einige Wahllokale waren auch nach 18 Uhr noch geöffnet.

Nach diesen Pannen hatte Bundeswahlleiter Georg Thiel im Mai beantragt, die Bundestagswahlen in sechs von zwölf Berliner Bundestagswahlkreisen komplett zu wiederholen. Damit wären noch wesentlich mehr Wahllokale betroffen gewesen.

"Die Verharmlosung der skandalösen Wahlfehler in Berlin scheint die Ampel aufzugeben", kommentierte der Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann, Sprecher der Landesgruppe der Berliner CDU-Parlamentarier, den Schritt. Doch die Einigung geht ihm nicht weit genug. "Auf Landesebene muss deshalb die Wahl komplett wiederholt werden", forderte Heilmann. "Auch auf Bundesebene sieht die Union, so wie der Bundeswahlleiter, eher Wiederholungsbedarf in ganzen Wahlkreisen, nicht nur in einzelnen Stimmbezirken."