Das Programm „Berliner Startup Stipendium“ ist in die nächste Förderrunde gestartet. Mit dem heutigen 1. Oktober werden 13 neue Projekte mit einem Fördervolumen von insgesamt 17,7 Millionen Euro unterstützt. Das teilte die Senatsverwaltung für Wirtschaft dem Tagesspiegel mit. Bis Ende Juni hatten interessierte Unternehmen, Verbände oder Hochschulen Projektvorschläge zur Förderung von Start-ups einreichen dürfen.

Um den aktuellen Herausforderungen einer wachsenden Metropole gerecht zu werden, habe man die Programmschwerpunkte auf die Themenbereiche Nachhaltigkeit und Innovation fokussiert, hieß es. „Die Konzentration des ‚Berliner Startup Stipendiums‘ hat sich gelohnt“, meint Senatorin Ramona Pop (Grüne): „Wir haben hervorragende Projektvorschläge erhalten, die sich auf die Lösung zentraler gesellschaftlicher und ökologischer Aufgaben ausrichten. Wir unterstützen sie mit unserem Stipendium bei ihrer Entwicklung. Damit wollen wir die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Berlin weiter erhöhen. Ich bin sehr gespannt auf die daraus hervorgehenden Start-ups.“

Insgesamt wurden 26 Projektvorschläge eingereicht, die von der Senatsverwaltung nach 18 Kriterien bewertet worden sind. Bei der Projektauswahl seien vorrangig Vorschläge berücksichtigt, worden, die sich auf die Themen Smart City, Zukunftsorte/Innovationsstadtteile, nachhaltige Stadtentwicklung, Energiewende, Elektromobilität, öffentlicher Personennahverkehr, Gesundheit, Ernährung, Kreislaufwirtschaft, soziale Ökonomie, Behörden als (Start-)Kunden, urbane saubere Industrie sowie Internationalisierung beziehen.

Förderzeitraum von sechs bis zwölf Monaten

Mit dem Start-up-Stipendium unterstütze man Gründerinnen und Gründer mit einem technologiebasierten Gründungskonzept im Rahmen von Gründungswerkstätten über einen Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten, sofern der bereits im Ansatz entwickelte Prototyp noch einer Weiterentwicklung bedarf, um den Markteintritt zu realisieren.

In diesem Zeitraum erhalten die angehenden Start-ups Stipendien in Höhe von bis zu 2000 Euro pro Person und Monat. Das Geld stammt aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF). In der aktuellen Förderperiode 2014 bis 2020/23 werden mit diesem Instrument 1330 Gründer im Gesamtvolumen von knapp 40 Millionen Euro gefördert. Folgende Antragsteller erhielten positive Förderbescheide:

