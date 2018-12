Wir legen kurz unser Ohr auf die Gleise der U-Bahn, und was hören wir da? Sich fünf Minuten Zeit nehmen bekommt in Berlin bald eine neue Bedeutung: Die BVG verlängert den Takt etlicher Linien auf genau diese Spanne. Ziel der Operation: Der wegen Fahrzeugmangels zuletzt völlig verrutschte Fahrplan soll wieder einigermaßen zuverlässig sein (wichtig vor allem für Umsteiger). Über die Idee wurde am Donnerstag im Tagesspiegel-"Checkpoint" berichtet.

Auf manchen Strecken (U5, U8) muss nur 15 bis 30 Sekunden länger als bisher gewartet werden (jedenfalls theoretisch), auf anderen könnte es eine Minute länger sein - oder auch mehr. Vorteil für die BVG: Sie braucht weniger Wagen.

Der Planungsvorlauf ist allerdings gewaltig, vor dem Frühjahr wird das wohl nichts. Die konkreten Pläne sollen aber schon bald verkündet werden.

Die Streckung ist übrigens optimierbar: Bei Einführung des 24-Stunden-Takts kommt den ganzen Tag über kein Zug mehr zu spät.

+++

Lesen Sie mehr zur BVG-Krise im Tagesspiegel

- Ständig U-Bahn-Probleme: Neuer BVG-Vorstand soll's richten. Neuorganisation bei der BVG: Ein Vorstand soll sich explizit um den täglichen Betrieb bei der U-Bahn kümmern. Probleme gibt es reichlich.

- Probleme bei der BVG – Verkehrsclub schlägt Alarm. Nun beklagt auch der Verkehrsclub VCD wachsende Probleme bei der U-Bahn.

- Der tägliche Wahnsinn im Berliner Nahverkehr. Bahnen fehlen, überall Baustellen, Touristen. Das Verkehrschaos ist in den Ferien noch größer, die Bahnen noch voller. Alles hausgemacht, sagen Kritiker.

- Baustelle U-Bahnhof Rathaus Spandau: seit 2006 kaputt, Reparatur 2020 - die ewige Geschichte der Rollbänder.