Neonazis als Türsteher vor Berliner Clubs? Antifa-Recherche wirft Fragen auf

Der Bericht sorgte Ende Dezember für einiges Aufsehen: Die Antifa-Recherchegruppe „Exif Recherche“ zeigt in einem umfangreichen Bericht Verbindungen zwischen Neonazis, Hooligans und der Berliner Kampfsportszene auf. Einige der Genannten sollen zudem in der Sicherheitsbranche und als Türsteher in bekannten Berliner Clubs arbeiten. Ganz so eindeutig ist die Lage bei genauerem Hinsehen allerdings nicht.