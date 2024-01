Tagesspiegel Plus Neue Gleise im Berliner Westen : So steht’s um die S-Bahn ins Falkenhagener Feld

Die S-Bahn endet seit 1998 am Bahnhof Spandau. Doch dahinter geht es noch viele, viele Kilometer weiter auf Berliner Stadtgebiet. So steht es um die Verlängerung in die Großsiedlung.