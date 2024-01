Neuer Podcast „My Fabulous Life“ Berliner Schauspieler Daniel Zillmann trifft prominente Gäste

Wie es sich anhört, wenn ein Prominenter selbst zum Fan wird, lässt sich sehr charmant in der ersten Ausgabe von Daniel Zillmanns neuem Podcast „My Fabulous Life“ erleben. Zu Gast ist der Schauspieler Jannik Schümann, der sich Ende 2020 via Instagram-Post öffentlich als schwul outete und seinen Kollegen Zillmann damit schwer beeindruckte.

„So lässig, so cool, so mutig“, schwärmt der Host gleich zur Begrüßung. Aufgrund dieses fabelhaften Moments habe er Schümann unbedingt dabei haben wollen, wenn er in vorerst sechs Folgen mit bekannten Persönlichkeiten über große und kleine Momente spricht, die sie und ihr Leben „fabulous“ machen. Inspirieren ließ sich Daniel Zillmann von seiner eigenen Kolumne „My Fabulous Life as a Fat Actor“, die er seit 2020 für das „Curvy Magazine“ schreibt.

Zillmann, der durch TV-Krimis wie „Tatort“ und „KDD – Kriminaldauerdienst“, die Kinderserie „Löwenzahn“ und seine Rollen in Frank Castorfs Inszenierungen an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz bekannt wurde, war 2021 Teil der Kampagne #ActOut im Magazin der „Süddeutschen Zeitung“. In diesem Rahmen outeten sich 185 Schauspielende als lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, queer, intergeschlechtlich oder nichtbinär und forderten im Alltag – und vor allem in ihrer Branche – mehr Akzeptanz und Gleichberechtigung.

Ein Kommissar, der im echten Leben schwul ist?

„Ich fand das öffentliche Coming-out von Jannik Schümann sehr mutig – vor allem in seinem Rollenfach“, sagt Zillmann über seinen Kollegen, der in Produktionen wie „Sisi“ als Kaiser Franz Joseph gerne als heteronormatives Objekt der Begierde besetzt wird. Er selbst habe in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass ihm bestimmte Rollen von Castern aufgrund seiner sexuellen Orientierung nicht zugetraut wurden, sagt Zillmann. Ein Kommissar, der im echten Leben schwul ist? Das sei doch unglaubwürdig!

Neben fabelhaften Momenten findet auch Zillmanns Faible fürs Spirituelle einen Platz. „Astrologie ist mein Ding, das hat meine Oma in mir gepflanzt“, sagt der gebürtige Neuköllner. Im Laufe der Sendung erhalten seine Gäste deshalb ein individuelles Horoskop, das der Astrologe Thomas Schneider erstellt hat. Im Fall von Jannik Schümann führt das direkt zu einer lebensverändernden Erkenntnis, da sich herausstellt, dass er ein anderes Sternzeichen hat, als er bisher dachte.

Als weitere Gäste hat Daniel Zillmann Moderatorin Bettina Rust, Schauspielerin Thelma Buabeng, Comedienne Nicole Jäger, Unternehmerin Isabell Hummel und Musikerin Esther Graf eingeladen. „In Zeiten wie heute finde ich es besonders wichtig, dass wir achtsam miteinander kommunizieren“, sagt der Gastgeber über sein Konzept eines Austauschs über die besten Momente im Leben. „Die Gesellschaft ist sehr gereizt gerade, es besteht eine Tendenz, direkt loszuschreien, wenn man nicht einer Meinung ist. Deshalb möchte ich Menschen mit positiven Geschichten verbinden.“

Anders als bei journalistischen Formaten, gewährt Daniel Zillmann immer auch private Einblicke in sein eigenes Leben. Was er von sich selbst teile, entscheide er spontan, sagt der 42-Jährige. Ebenso intuitiv lasse er sich auch durch den Podcast treiben. „Ich führe keine klassischen Interviews, sondern Gespräche“, erklärt er. „Ich bereite mich zwar vor, aber es gibt keine Absprachen, ich lasse viel auf mich zukommen.“

„My Fabulous Life“ ist mit diesen Zutaten ein klassischer „Laberpodcast“ – aber einer von der besonders warmherzigen Sorte. Durch Zillmanns aufrichtige Begeisterung für seine Gäste entstehen immer wieder auch tiefe, persönliche Momente auf beiden Seiten der Mikrofone. Beispielsweise wenn Zillmann sich seiner eigenen Privilegiertheit als weißer Mann bewusst wird, als Thelma Buabeng ihm von ihrer Freude über die Rolle als Staatsanwältin im ZDF-Krimi „Am Ruder“ berichtet. Er finde solche Parts mit speziellen Berufen anstrengend, weil man sich sehr einlesen müsse, sagt Zillmann, bis Buabeng anmerkt, sie sei im deutschen Fernsehen als erste Schwarze Frau als solche besetzt worden.

Der Podcast „My Fabulous Life“ mit Daniel Zillmann ist ab 18. Januar jeden Donnerstag bei Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und Deezer verfügbar.

Mit Nicole Jäger spricht Zillmann über geteilte Erfahrungen in der Unterhaltungsbranche mit Mehrgewichtigkeit und die Frage, wie Humor und das Thema häusliche Gewalt koexistieren können. Solche Gespräche müsse er dann auch erst einmal sacken lassen, sagt der Berliner.

Einen weiteren fabelhaften Moment hat das Projekt Daniel Zillmann schon vor dem Start beschert. Produziert wird der Podcast von Sony Music, wo auch Beth Dittos Band Gossip unter Vertrag ist. Als der Schauspieler dort von seiner Begeisterung für die US-Sängerin berichtete, durfte er sie in Berlin bei einer Karaoke-Party treffen, wo er mit ihr gemeinsam „Proud Mary“ von Tina und Ike Turner performte. „Ein Lebenstraum!“