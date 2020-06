Einige Gesundheitsämter in Berlin gehen zu einer neuen Form der Covid-19-Eindämmung über: sozialraumorientiertes Testen. So wurden in Reinickendorf, Spandau, Mitte und Neukölln bereits ganze Hausgemeinschaften unter vorsorgliche Quarantäne gestellt und getestet. In Neukölln etwa steht ein ganzer Wohnblock an der Harzer Straße unter Quarantäne – betroffen sind mehrere Hausnummern. Außerdem einige weitere Häuser im Bezirk.

Darin wohnen laut Gesundheitsstadtrat Falko Liecke (CDU) „mehrere Hundert Menschen“. Weil nicht alle Bewohner tatsächlich auch dort gemeldet sind, kennt niemand die genaue Zahl. In den betroffenen Häusern wurden bislang 54 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Entdeckt wurde das Ausbruchsgeschehen durch ein infiziertes Kind an einer Schule am 5. Juni, mittlerweile sind drei Schulen und eine Kita im Bezirk betroffen.

Gemeindepfarrer könnte das Virus verbreitet haben

Die Behörden gehen davon aus, dass die Infektionen rund um Pfingsten stattgefunden haben, möglicherweise bei Gottesdiensten, die ja wieder erlaubt sind. Viele der Infizierten gehören der Pfingstbewegung an und haben einen rumänischen Hintergrund. Liecke sieht eine Möglichkeit für den Ausbruch darin, dass ein infizierter Gemeindepfarrer das Virus unwissentlich verbreitet hat.

Er liege mittlerweile mit Covid-19 im Krankenhaus. „Es gibt dafür keinen eindeutigen Beweis, aber es sprechen einige Indizien dafür“, sagte Liecke. Bislang habe man allein in den betroffenen Häusern 135 Tests gemacht, es stehen noch dutzende weitere bevor.

Nicolai Savaskan, Amtsarzt von Neukölln, erklärt: „Das einzelfallbezogene Testen berücksichtigt nicht die Lebenswelten der Familien.“ Deshalb sei man auf das Testen ganzer Sozialräume übergegangen. In dem Haus an der Harzer Straße lebten etwa viele Menschen auf engem Raum zusammen, die Kinder spielen miteinander auf der Straße.

Amtsarzt warnte vor Vergleichen mit Göttingen

Savaskan warnte vor Vergleichen mit Göttingen. Dort hatte sich ebenfalls in einer sozial benachteiligten Gegend das Coronavirus ausgebreitet. Letztlich kam heraus, dass es wohl keine illegalen Feiern gab, sondern einzelne Quarantänebrecher, Gottesdienste und die engen Wohnverhältnisse den Ausbruch bedingten. Durch das weiträumige Testen will man in Neukölln weitere Fälle verhindern. Auf der bezirkseigenen Teststrecke wären für das Gesundheitsamt bis zu 300 Tests am Tag möglich.

Der Bezirk setzt bislang auf die Eigenverantwortung der Menschen in den betroffenen Gebäuden, einige Sozialarbeiter unterstützen, verteilen Informationen. „Wir stehen da nicht mit der Polizei vor, und ich hoffe nicht, dass wir zu dem Punkt kommen, jemanden abzuführen, weil er die Quarantäne bricht“, sagt Gesundheitsstadtrat Liecke. Weil die Ausbrüche mittlerweile mehrere Bezirke beschäftigen, wurde am Montag mit der Gesundheitsverwaltung ein berlinweites Vorgehen beratschlagt. Julius Betschka