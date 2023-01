Neujahrsgrüße der Berliner Justizsenatorin Kreck wirbt vor Wiederholungswahl bei Richtern für sich selbst

Berlins Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) hofft, nach der Wiederholungswahl im Amt zu bleiben – und macht der Richterschaft dafür im Wahlkampf Versprechen. Unter Richtern wird Krecks als Neujahrsgruß verschickte E-Mail zumindest als unglücklich und unangemessen gesehen.

Darin verspricht die Linken-geführte Hausspitze, sich auch 2023 anzustrengen, um „Ihren beruflichen Alltag so angenehm wie möglich zu gestalten“. Und weiter: „Selbstverständlich wissen wir nicht, ob uns die Wiederholungswahl daran hindern wird. Doch ,Phantasie (…)‘ lässt uns ganz stark hoffen, dass wir in den nächsten Jahren weiterhin (…) mit Ihnen gemeinsam die Zukunft der Berliner Justiz“ gestalten können.“

Amtsträger müssen sich im Wahlkampf zurückhalten und dürfen nicht mit Staatsmitteln für sich und die eigene Partei werben. Die Justizverwaltung sah sich am Dienstag nicht in der Lage, eine Tagesspiegel-Anfrage zu beantworten. Die Opposition im Abgeordnetenhaus ist alarmiert.

Als Justizsenatorin sollte Kreck „das Gebot der äußersten Zurückhaltung der Regierung“ vor Wahlen sowie „die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bekannt sein“, sagte CDU-Rechtsexperte Alexander J. Herrmann. Die Grüße samt indirekter Wahlempfehlung seien ein vorsätzlicher Verstoß dagegen. „Das schadet unserem Rechtsstaat“, sagte Herrmann. Kreck hätte ihren Wunsch, im Amt zu bleiben, und ihr Versprechen „wenige Wochen vor der Wahl woanders als in einem Senatorinnen-Brief an die Richterschaft artikulieren sollen“, sagte FDP-Rechtspolitiker Holger Krestel. „Richter, die am Amtsgericht Tiergarten seit Jahren unter einer mehr als prekären Raumsituation leiden und auf andere Verbesserungen vergeblich warten, könnten dies als nicht ganz subtilen Wahlhinweis verstehen.“

